Amino asit ve B vitamini zengini: Kilosu bin 300 TL'den başlıyor, Mersin'de hasadı başladı

Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de sert geçen kış, ardından yaşanan zirai don nedeniyle tam anlamıyla bahar geç geldi, çiçek mevsimini iki hafta geç başladı. Özellikle sıfır rakımda çiçeklerin açmasıyla milyonlarca arı da polen topladı. Arıların gram gram topladığı polenlerin hasadı da başladı. Kilogram fiyatının bin 300 TL civarında olduğu belirtilen polen, doğal protein olarak dikkat çekiyor.

Sıfır rakımda başlayan Toroslar ve Eğriçayır yaylasında devam edecek sezonun bereketli geçmesi bekleniyor. Kentte 4 bin arıcının sezonda yaklaşık 200 ton civarında hasat elde edeceği tahmin ediliyor.