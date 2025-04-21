Amino asit ve B vitamini zengini: Kilosu bin 300 TL'den başlıyor, Mersin'de hasadı başladı

Mersin'de, baharın gelmesiyle birlikte, milyonlarca arının gram gram topladığı polende hasat yapıldı. Birçok faydası olduğu belirlenen ve sağlık açısından altın değerinde olan polenin kilogram fiyatının bin 300 TL civarında olduğu belirtildi.

Amino asit ve B vitamini zengini: Kilosu bin 300 TL'den başlıyor, Mersin'de hasadı başladı - 1

Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de sert geçen kış, ardından yaşanan zirai don nedeniyle tam anlamıyla bahar geç geldi, çiçek mevsimini iki hafta geç başladı. Özellikle sıfır rakımda çiçeklerin açmasıyla milyonlarca arı da polen topladı. Arıların gram gram topladığı polenlerin hasadı da başladı. Kilogram fiyatının bin 300 TL civarında olduğu belirtilen polen, doğal protein olarak dikkat çekiyor.

Sıfır rakımda başlayan Toroslar ve Eğriçayır yaylasında devam edecek sezonun bereketli geçmesi bekleniyor. Kentte 4 bin arıcının sezonda yaklaşık 200 ton civarında hasat elde edeceği tahmin ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Amino asit ve B vitamini zengini: Kilosu bin 300 TL'den başlıyor, Mersin'de hasadı başladı - 2

Mersinde baharın gelmesiyle birlikte polen hasadına başladıklarını belirten arıcı Celal Çay, "Kış mevsimi güzel geçti, yerini güzel bir bahara bıraktı. Güzel bahar da arılara güzel polen sağladı, yüzlerimiz gülüyor" dedi.

Bu sene sert geçen kışın ardından don da olduğunu anlatan Çay, "Birçok bitki, donda zarar gördü. Biz kötü olacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı. Hemen havaların ısınmasıyla birlikte çiçekler açtı, arılarımıza polen sağlamaya başladı" diye konuştu.

Amino asit ve B vitamini zengini: Kilosu bin 300 TL'den başlıyor, Mersin'de hasadı başladı - 3

''YOLCULUĞUMUZU EĞRİÇAYIR'DA SONLANDIRACAĞIZ''

Son yıllarda çocuklu aileler başta olmak üzere, sporcular ve sağlıklı ürün tüketenlerin büyük bir talep oluşturduğuna dikkat çeken Çay, "Bahar Torosların eteği ile zirvesine aynı anda gelmiyor. Şu  anda 0 rakımdayız, arılarımız burada polen getiriyor. Birkaç gün sonra bahar sona erecek, biraz daha yüksek rakımda bahar başlayacak. Biz de arılarımızı baharın peşinden yukarıya doğru taşıyacağız. En son Haziran ayından Eğriçayır Yaylası'nda yolculuğumuzu sonlandıracağız. Orada bekledikten sonra güz ile birlikte tekrar geri dönüşe başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Amino asit ve B vitamini zengini: Kilosu bin 300 TL'den başlıyor, Mersin'de hasadı başladı - 4

Eşiyle birlikte polen hasadı yapan 2 çocuk annesi Gökçe Çay'da güzel bir verim aldıklarını kaydetti. Çay, her gün bir kaşık polen tüketerek doğal protein kaynağı sağlanabileceğini belirterek, kendisinin de çocuklarına tükettirdiğini aktardı.

Arıcıların geçim kaynaklarından birinin de polen olduğuna vurgu yapan arıcı Hayrettin Gürbüz de sezondan umutlu olduklarını, arıların bahara tepkisinin güzel olduğunu dile getirdi.

Amino asit ve B vitamini zengini: Kilosu bin 300 TL'den başlıyor, Mersin'de hasadı başladı - 5

AMİNO ASİT VE B VİTAMİNİ DEPOSU

Arı ürünleri üzerine çalışmalar yapan Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan ise "Polen, özellikle protein ve amino asit açısından çok zengindir. Bu amino asidin bir kısmını insan vücudu kendisi üretir, bir kısmını dışardan almak zorunda kalır. Polen de bu açıdan çok faydalıdır. B vitaminleri de yüksek oranda bulunur. Kimisi kanıtlanmış, kimisi kanıtlanmamış birçok faydası vardır'' ifadelerini kullandı.

Amino asit ve B vitamini zengini: Kilosu bin 300 TL'den başlıyor, Mersin'de hasadı başladı - 6
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