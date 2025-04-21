Amino asit ve B vitamini zengini: Kilosu bin 300 TL'den başlıyor, Mersin'de hasadı başladı
Mersin'de, baharın gelmesiyle birlikte, milyonlarca arının gram gram topladığı polende hasat yapıldı. Birçok faydası olduğu belirlenen ve sağlık açısından altın değerinde olan polenin kilogram fiyatının bin 300 TL civarında olduğu belirtildi.
Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de sert geçen kış, ardından yaşanan zirai don nedeniyle tam anlamıyla bahar geç geldi, çiçek mevsimini iki hafta geç başladı. Özellikle sıfır rakımda çiçeklerin açmasıyla milyonlarca arı da polen topladı. Arıların gram gram topladığı polenlerin hasadı da başladı. Kilogram fiyatının bin 300 TL civarında olduğu belirtilen polen, doğal protein olarak dikkat çekiyor.
Sıfır rakımda başlayan Toroslar ve Eğriçayır yaylasında devam edecek sezonun bereketli geçmesi bekleniyor. Kentte 4 bin arıcının sezonda yaklaşık 200 ton civarında hasat elde edeceği tahmin ediliyor.