Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi)
Animasyon türündeki Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi Çılgın Hırsız 4 vizyondaki ilk haftasında, kırdığı rekorlarla tarihe geçen Ters Yüz 2 filmini geride bırakarak zirveye yerleşti. Gru ve sadık hizmetkarları minyonların yeni maceralarını konu alan film, hafta sonunda 75 milyon dolar elde etti. Geçtiğimiz hafta 1 milyar dolar hasılatı aşarak rekor kıran Ters Yüz ise 30 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşti. İşte 5-7 Temmuz hafta sonu ABD gişe rakamları...
10. Merhamet Hikayeleri
860 bin dolar