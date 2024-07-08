Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi)

Animasyon türündeki Çılgın Hırsız serisinin yeni filmi Çılgın Hırsız 4 vizyondaki ilk haftasında, kırdığı rekorlarla tarihe geçen Ters Yüz 2 filmini geride bırakarak zirveye yerleşti. Gru ve sadık hizmetkarları minyonların yeni maceralarını konu alan film, hafta sonunda 75 milyon dolar elde etti. Geçtiğimiz hafta 1 milyar dolar hasılatı aşarak rekor kıran Ters Yüz ise 30 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşti. İşte 5-7 Temmuz hafta sonu ABD gişe rakamları...

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 1

10. Merhamet Hikayeleri

860 bin dolar

N-LIFE HABERLERİ

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 2

9. Motorcular

1,3 milyon dolar

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 3

8. Kalki 2898-AD

1,8 milyon dolar

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 4

7. Sound of Hope: The Story of Possum Trot

3,2 milyon dolar

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 5

6. Horizon: An American Saga - Chapter 1

5,5 milyon dolar

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 6

5.  Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

6,6 milyon dolar

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 7

4. MaXXXine

6,7 milyon dolar

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 8

3. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

21 milyon dolar

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 9

2. Ters Yüz 2

30 milyon dolar

Animasyon türü altın çağını yaşıyor (5-7 Temmuz ABD gişesi) - 10

1. Çılgın Hırsız 4

74 milyon dolar

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