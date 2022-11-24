Anksiyeteyi avantaja çevirmenin 3 etkili yolu

Dünya çapında her yıl yüz milyonlarca insan kaygı bozukluğu yaşıyor. Google'ın trendlerine göre anksiyete kelimesinin aranma sıklığı (anxiety) 2004'ten bu yana yüzde 300 arttı.

Yapılan araştırmalara göre ise ABD nüfusunun yüzde 31'i hayatlarının mutlaka bir döneminde anksiyete bozukluğu yaşıyor. Dünyada çapında en çok görülen anksiyete türleri arasında ise genel anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ve sosyal anksiyete bozukluğu bulunuyor.