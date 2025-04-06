Antidepresana başlamadan önce bilmeniz gereken 6 şey

Bazı hastalar, ilacın onları daha da depresif bir ruh haline sürüklediğini düşünebilirler. Ancak, bu durum, aslında kaygının hızlı bir şekilde tedavi edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Kaygı azaldıkça, depresyonun daha derin semptomları açığa çıkabilir. Samuel L. Pauker ve Miriam Arond, bu tarz etkilerin görülmesi halinde, ilaç tedavisine devam edilmesi gerektiğini öne sürüyor.