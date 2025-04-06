Antidepresana başlamadan önce bilmeniz gereken 6 şey
Depresyonun getirdiği isteksizlik, mutsuzluk, yorgunluk ve tükenmişlik gibi belirtiler, kişinin günlük yaşamını zorlaştırabilir. Bu noktada, antidepresan tedavisi önerilebilir. Ancak psikiyatrist Samuel L. Pauker ve Miriam Arond, antidepresan kullanımına başlamadan önce bilinmesi gereken 6 nokta olduğunu öne sürdü.
Depresyon tedavisinde, belirtilerin yanıt verme süresi değişebilir. Tüm semptomların düzelmesi, genellikle 3 ay veya biraz daha fazla sürebilir. Bu noktada umutsuzluğa kapılmamak gerekir.