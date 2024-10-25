Antidepresanlar hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İngiliz profesör itiraf etti: Fark edilmez sanmıştık
Genellikle kaygı ve tükenmişlik gibi olumsuz duyguları azaltması amacıyla kullanılan antidepresanların, alkol bağımlılığına yol açabildiği ortaya çıktı.
33 yaşındaki avukat Tony Green, pandemi döneminde girdiği depresyonun baş edilemez bir hal alması sonrası antidepresan tedavisine başladı. Ancak antidepresan kullanmadan önce çok sık alkol tüketmeyen Green, ilaç tedavisinden sonra alkol isteğinin arttığını fark etti.