Antidepresanlar hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İngiliz profesör itiraf etti: Fark edilmez sanmıştık

Genellikle kaygı ve tükenmişlik gibi olumsuz duyguları azaltması amacıyla kullanılan antidepresanların, alkol bağımlılığına yol açabildiği ortaya çıktı.

Antidepresanlar hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İngiliz profesör itiraf etti: Fark edilmez sanmıştık - 1

33 yaşındaki avukat Tony Green, pandemi döneminde girdiği depresyonun baş edilemez bir hal alması sonrası antidepresan tedavisine başladı. Ancak antidepresan kullanmadan önce çok sık alkol tüketmeyen Green, ilaç tedavisinden sonra alkol isteğinin arttığını fark etti.

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Antidepresanlar hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İngiliz profesör itiraf etti: Fark edilmez sanmıştık - 2

Gün geçtikçe bir alkol bağımlısına dönüştüğünü gören genç avukat, bu sorununun kaynağının antidepresanlar olup olmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında birkaç uzman görüşü alan Green, alkol alma isteğindeki artışın antidepresanlarla doğrudan bağlantılı olabileceğini öğrendi.

Antidepresanlar hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İngiliz profesör itiraf etti: Fark edilmez sanmıştık - 3

İngiltere'deki Bangor Üniversitesi'nde psikiyatri profesorü olan David Healy, tüm dünyada talep gören antidepresanların alkolizmi yayma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Antidepresanlar hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İngiliz profesör itiraf etti: Fark edilmez sanmıştık - 4

Healy, bu yan etkinin çok uzun süredir var olduğunu ancak genellikle fark edilmediğini belirtti.

Antidepresanlar hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İngiliz profesör itiraf etti: Fark edilmez sanmıştık - 5

Kanadalı uzmanlar ise tüm dünyada tartışma yaratan yan etki sonrası, alkol bağımlılığı ve antidepresan ilaçlar arasındaki bağlantının daha detaylı incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Antidepresanlar hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İngiliz profesör itiraf etti: Fark edilmez sanmıştık - 6

Antidepresanların bilinen diğer yan etkileri arasında libido artışı veya düşüklüğü, mide problemleri ve ağız kuruluğu da yer alıyor.

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