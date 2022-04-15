Antioksidan bakımından zengin besinler

Haberler - ntv.com.tr | 15.04.2022 - 09:37

Antioksidanlar, vücutta üretilen ya da gıdalardan sağlanan ve hücre hasarlarını önleyen bileşiklerdir. Diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi yaşlanma ve farklı kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle antioksidan içeren besinleri tüketmemiz önemlidir. Peki antioksidanlar hangi besinlerin içerisinde yer alır? İşte yanıtları...

Antioksidan bakımından zengin besinler - 1

1-BİTTER ÇİKOLATA

Çikolatalar arasında antioksidan özelliği en güçlü olan tür bitter çikolatadır. Kakao ağacının tohumlarından yapılan bitter çikolata, antioksidanların en iyi kaynaklarındandır. Vücuttaki toksinlerin hızlıca atılmasına yardım eder ve kan şekerini dengeler.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 2

2-CEVİZ

Omega 3 değeri yüksek bir besin olan ceviz yüksek bir antioksidan kaynağıdır. Kalbe giden damarları rahatlatır ve yağlanmayı önler. Kanser riski olan kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 3

3-YABAN MERSİNİ

Yaban mersini antioksidan bakımından oldukça zengin bir diğer besindir. Kan şekerini düzenler,  tüm vücutta detoks etkisi yaratır. Doğal bir antibiyotik olduğundan idrar yolları enfeksiyonları gibi iltihaplı rahatsızlıklara iyi gelir.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 4

4-ÇİLEK

C vitamini değeri açısından zengin olan çilek, yüksek antioksidan maddeler içerir. Vücudun nem dengesini korurken toksinleri de uzaklaştırır. Cilde ve organlara oldukça faydalır, şeker oranı düşüktür.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 5

5-ENGİNAR

Karaciğer, kalp dostudur ve C vitamini değerleriyle hastalıkları iyileştirir. Zeytinyağlı enginar kalp sağlığına iyi gelir.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 6

6-KURT ÜZÜMÜ

Antioksidan oranı en yüksek bitkilerden biridir. Çinko, kalsiyum, selenyum, fosfor vb. mineraller bakımından oldukça zengindir. Hastalıklara karşı direnç artırıcıdır.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 7

7-AHUDUDU

Ahududu, etkili antioksidan besinlerdendir ve damarlardaki yağlanmayı temizler. Karaciğer detoksu için önerilir. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 8

8-KALE OTU

Kale otu, çeşitli antioksidanlar içerir. A, C ve K gibi vitaminler ve çeşitli B vitaminleri içerir. Magnezyum, kalsiyum, manganez, bakır, potasyum, demir, fosfor ve protein gibi besin maddelerine de sahiptir.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 9

9-FASULYE

Fasulye, en iyi bitkisel antioksidan kaynaklarından biridir. Özellikle kırmızı ve siyah fasulye en yüksek antioksidana sahiptir. Lif derecesi yüksektir ve bağırsak hareketlerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olur.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 10

10-KIRMIZI PANCAR

Kırmızı pancar, içeriğindeki betalainin maddesi nedeniyle güçlü bir antioksidandır. Serbest radikallerle savaşır, kanser riskini azaltır. Kalbi, beyni ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidan bakımından zengin besinler - 11

11-ISPANAK

Yeşil yapraklı sebzelerin antioksidan özelliği güçlüdür, ıspanak da bunlardan biridir. Bağırsaklarındaki parazitleri ve enfeksiyonları temizler. Vücuttaki toksin madde oluşumunu  önler.

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