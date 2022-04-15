Antioksidan bakımından zengin besinler

Haberler - ntv.com.tr | 15.04.2022 - 09:37
Çikolatalar arasında antioksidan özelliği en güçlü olan tür bitter çikolatadır. Kakao ağacının tohumlarından yapılan bitter çikolata, antioksidanların en iyi kaynaklarındandır. Vücuttaki toksinlerin hızlıca atılmasına yardım eder ve kan şekerini dengeler.
Omega 3 değeri yüksek bir besin olan ceviz yüksek bir antioksidan kaynağıdır. Kalbe giden damarları rahatlatır ve yağlanmayı önler. Kanser riski olan kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirir.
Yaban mersini antioksidan bakımından oldukça zengin bir diğer besindir. Kan şekerini düzenler, tüm vücutta detoks etkisi yaratır. Doğal bir antibiyotik olduğundan idrar yolları enfeksiyonları gibi iltihaplı rahatsızlıklara iyi gelir.
C vitamini değeri açısından zengin olan çilek, yüksek antioksidan maddeler içerir. Vücudun nem dengesini korurken toksinleri de uzaklaştırır. Cilde ve organlara oldukça faydalır, şeker oranı düşüktür.
Karaciğer, kalp dostudur ve C vitamini değerleriyle hastalıkları iyileştirir. Zeytinyağlı enginar kalp sağlığına iyi gelir.
Antioksidan oranı en yüksek bitkilerden biridir. Çinko, kalsiyum, selenyum, fosfor vb. mineraller bakımından oldukça zengindir. Hastalıklara karşı direnç artırıcıdır.
Ahududu, etkili antioksidan besinlerdendir ve damarlardaki yağlanmayı temizler. Karaciğer detoksu için önerilir. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kale otu, çeşitli antioksidanlar içerir. A, C ve K gibi vitaminler ve çeşitli B vitaminleri içerir. Magnezyum, kalsiyum, manganez, bakır, potasyum, demir, fosfor ve protein gibi besin maddelerine de sahiptir.
Fasulye, en iyi bitkisel antioksidan kaynaklarından biridir. Özellikle kırmızı ve siyah fasulye en yüksek antioksidana sahiptir. Lif derecesi yüksektir ve bağırsak hareketlerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olur.
Kırmızı pancar, içeriğindeki betalainin maddesi nedeniyle güçlü bir antioksidandır. Serbest radikallerle savaşır, kanser riskini azaltır. Kalbi, beyni ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Yeşil yapraklı sebzelerin antioksidan özelliği güçlüdür, ıspanak da bunlardan biridir. Bağırsaklarındaki parazitleri ve enfeksiyonları temizler. Vücuttaki toksin madde oluşumunu önler.