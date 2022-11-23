Aralıklı oruç nedir, ne işe yarar? (Intermittent Fasting)

Aralıklı oruç (Intermittent Fasting) sisteminde günlük beslenmemizi planlamak kısa vadede çok etkili sonuçlar yaratsa da uzun vade için çok kullanılabilir bir yöntem değil.

Aksine uzun vadede vücudumuza bir takım kötü geri dönüşler yaratma olasılığı da var.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.