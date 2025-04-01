Aralıklı oruç veya kalori açığı diyeti: Kilo kaybı için hangisi daha iyidir?

Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni bir çalışma, aralıklı orucun günlük kalori kısıtlayıcı diyetlerden kilo kaybı için daha etkili olduğunu buldu. 12 ay boyunca, 4:3 oruç planındaki kişiler kalori kısıtlama grubundaki %5'e kıyasla vücut ağırlıklarının %7,6'sını kaybetti. Aralıklı oruç ayrıca günlük kalori sayımı olmadan daha iyi kardiyometabolik sonuçlar gösterdi.

Aralıklı oruç veya kalori açığı diyeti: Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 1

Kilo verme yolculuğundaysanız, sürekli olarak etkili diyet ve egzersiz stratejileri aradığınız bir sır değil. İnternet milyonlarca kısıtlayıcı diyet ve sert vuruşlu egzersizlerle dolu. Peki sizin için neyin daha iyi olduğunu nasıl bileceksiniz?

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Aralıklı oruç veya kalori açığı diyeti: Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 2

Sizin için neyin işe yaradığını seçmek gerçekten çok önemli. Ancak kilo verme hedefleri olan herkes ilginç oruç ve kalori açığı diyetleriyle karşılaşmış olmalı. Hangisi daha iyi? Bilim insanları sonunda gizemi çözdü. Yeni bir çalışma, aralıklı orucun geleneksel günlük kalori kısıtlamalı diyetlerden daha fazla kilo kaybı sağladığını buldu.

Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar bulgularını Annals of Internal Medicine'de yayınladılar.


Aralıklı oruç veya kalori açığı diyeti: Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 3

Çalışma, bireylerin haftada dört gün serbestçe yemek yediği ve haftada üç gün yoğun kalori kısıtlaması uyguladığı popüler bir aralıklı oruç (IMF) türü olan 4:3 planının, günlük kalori kısıtlaması (DCR) grubundaki %5'e kıyasla bir yıllık noktada ortalama %7,6 vücut ağırlığı kaybı sağladığını gösterdi.

Önceki çalışmalar hem aralıklı hem de kalori açığı diyetlerini incelemiş olsa da, iki diyet stratejisi arasında dikkate değer bir fark bildirmediler.


Aralıklı oruç veya kalori açığı diyeti: Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 4

En iyi diyeti bulmak için araştırmacılar, aşırı kilolu veya obez 165 yetişkini 12 ay boyunca 4:3 aralıklı oruç veya kalori kısıtlamasına rastgele atadılar. 4:3 aralıklı oruç grubundaki katılımcılar haftada üç ardışık olmayan gün oruç tuttular ve bu günlerde kalori alımlarını %80 oranında azalttılar. Diğer dört günde serbestçe yemek yiyebildiler ancak sağlıklı seçimler yapmaya teşvik edildiler. Öte yandan kalori kısıtlama grubu, enerji alımlarını %34,3 oranında azaltmak için tasarlanmış günlük bir kalori sınırını takip etti.


Aralıklı oruç veya kalori açığı diyeti: Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 5

Tüm katılımcılara ücretsiz spor salonu üyeliği verildi ve haftada 300 dakika egzersiz yapmaları teşvik edildi. Ayrıca grup desteği, kalori sayma rehberliği ve diyet önerileri (karbonhidratların %55'i, proteinin %15'i ve yağın %30'unu hedeflemek) aldılar.

Aralıklı oruç veya kalori açığı diyeti: Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 6

Yıl sonunda, aralıklı oruç grubundaki katılımcıların vücut ağırlığında %7,6'lık bir değişim oldu. Kalori açığı grubunda sadece %5'lik bir değişim görüldü. Oruç grubundakilerin %58'i 12 ayda en az %5 kilo kaybına ulaşırken, kalori kısıtlama grubunda bu oran %47'ydi. IMF'deki bireyler sistolik kan basıncı, toplam ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyeleri ve açlık glikoz seviyeleri dahil olmak üzere harika kardiyometabolik sonuçlar elde ettiler.

Araştırmacılar ayrıca orucun her gün kalori saymayı ve kısıtlayıcı diyetler yapmayı gerektirmediğini vurguladılar.

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