Aralıklı oruç veya kalori açığı diyeti: Kilo kaybı için hangisi daha iyidir?
Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni bir çalışma, aralıklı orucun günlük kalori kısıtlayıcı diyetlerden kilo kaybı için daha etkili olduğunu buldu. 12 ay boyunca, 4:3 oruç planındaki kişiler kalori kısıtlama grubundaki %5'e kıyasla vücut ağırlıklarının %7,6'sını kaybetti. Aralıklı oruç ayrıca günlük kalori sayımı olmadan daha iyi kardiyometabolik sonuçlar gösterdi.
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