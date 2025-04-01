Aralıklı oruç veya kalori açığı diyeti: Kilo kaybı için hangisi daha iyidir?

Yıl sonunda, aralıklı oruç grubundaki katılımcıların vücut ağırlığında %7,6'lık bir değişim oldu. Kalori açığı grubunda sadece %5'lik bir değişim görüldü. Oruç grubundakilerin %58'i 12 ayda en az %5 kilo kaybına ulaşırken, kalori kısıtlama grubunda bu oran %47'ydi. IMF'deki bireyler sistolik kan basıncı, toplam ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyeleri ve açlık glikoz seviyeleri dahil olmak üzere harika kardiyometabolik sonuçlar elde ettiler.

Araştırmacılar ayrıca orucun her gün kalori saymayı ve kısıtlayıcı diyetler yapmayı gerektirmediğini vurguladılar.