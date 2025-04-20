Araştırma: Şizofreni hastalarının beyinleri daha hızlı yaşlanabilir
Yeni bir araştırma, şizofreni hastalarının beyinlerinin daha hızlı yaşlanabileceğini gösterdi.
Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, şizofreni hastalarının beyinleri daha hızlı yaşlanabileceğini ve bunun basit bir kan testiyle ölçülebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan uzmanlar, çalışmanın alanında tek olduğunu belirterek, şizofreni hastalarında sinir hücrelerinden (nöron) doğrudan elde edilen kandaki proteinleri ölçtüklerini bildirdi.