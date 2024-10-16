Araştırmacılar 3 bin 500 yıllık mumyalarda izlerine rastladı: Bu probiyotik 10 faydasıyla dikkat çekiyor
Araştırmacılar, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası'ndaki yaklaşık 3 bin 500 yıllık mumyalarda, kefir peynirinde yaygın olarak bulunan bakteri türlerini tespit etti. "Lactobacillus kefiranofaciens" bakterisinin nasıl geliştiğini de inceleyen araştırmacılar, bu yaklaşık 3 bin 500 yıllık süreç içerisinde, bakterinin insanlara daha iyi uyumlandığını ortaya koydu. Peki, kefirin faydaları neler?
Kefirin kökeni, özellikle Kafkasya ve Orta Asya halklarına dayanır. Bu bölgedeki insanlar, keçi ve inek sütünü kefir taneleri ile fermente ederek bu besleyici içeceği üretmişlerdir. Kefir taneleri, çeşitli bakteri ve maya türlerini içeren doğal bir kültürdür. Kefirin, birçok kültürde kutsal bir içecek olarak kabul edildiği bilinir. Kafkas halkları, kefirin sağlık ve uzun yaşam için önemli bir faktör olduğuna inanırlardı. Geleneksel olarak kefir taneleri, ailelerden ailelere aktarılmış ve nesilden nesile geçmiştir.