Araştırmalar ortaya koydu! Bu ilaçlar erken bunamaya yol açıyor: Milyonlarca kişi tehlikede

Uzman isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yalnızca reçetesiz satılan ilaçların değil, sigara ve alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıkların da beyin sağlığı için risk oluşturduğunu ifade etti.

Antidepresanlar, ağrı kesiciler ve alerji ilaçlarının erken bunamaya yol açtığını belirten Dr. Zain Hasan, özellikle alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmak için kullanılan antihistaminik ilaçlar ve yine alerji tedavisinde kullanılan antikolinerjiklerin, bilişsel bozukluk riskini artırabileceğini belirtti.