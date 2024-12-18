Araştırmalar ortaya koydu: Düzenli tüketimi böbrek yetmezliğine yol açıyor

İLAÇ KULLANIMI BÖBREKLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Bazı ilaçlar ve kimyasal maddeler, böbreklerde hasara neden olabilir. NSAID'ler (Nonsteroid Anti-Inflamatuar İlaçlar) gibi ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı, böbreklerde iltihaplanma ve hasar oluşturabilir. Ayrıca, antibiyotikler ve ağır metaller (örneğin civa, kurşun) böbreklerin filtreleme sistemine zarar verebilir. Yapılan araştırmalar, ilaçların böbreklerde akut hasara yol açabileceğini ve uzun süreli kullanımlarının böbrek yetmezliğine zemin hazırlayabileceğini göstermektedir.

Böbrek taşları, böbreklerde tıkanıklığa ve idrar akışının engellenmesine yol açabilir. Bu tıkanıklıklar böbreklerde enfeksiyon ve iltihaplanma yaratabilir. Taşların uzun süreli varlığı, böbrek dokusunda kalıcı hasara neden olabilir.