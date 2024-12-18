Araştırmalar ortaya koydu: Düzenli tüketimi böbrek yetmezliğine yol açıyor
Dünya çapında yaklaşık 700 milyon kişinin böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ettiği biliniyor. Veriler, kronik böbrek yetmezliğine genellikle gelişmiş ülkelerde rastlandığını gösterirken, bu sağlık sorununa daha çok şeker hastalığı, hipertansiyon obezite gibi faktörlerin neden olduğu biliniyor. Uzmanlar, böbrek yetmezliğinin beslenme tarzıyla da bağlantılı olduğunu belirterek uyardı.
Böbrek yetmezliğine neden olan pek çok faktör bulunur. Bunların başında diyabet gelir. Diyabet, böbrek yetmezliğine yol açan en yaygın etkenlerden biridir. Yüksek kan şekeri seviyeleri, böbreklerdeki mikrodamarlara zarar verir, bu da böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açar.