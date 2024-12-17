Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir

Sabahları yorgun uyanmak, modern dünyada yaygın görülen problemlerin başında geliyor. Trafik, tempolu iş hayatı, sosyal medya bağımlılığı gibi etkenler, yetersiz uyku alımına yol açmanın yanı sıra bireylere, psikolojik olarak da tükenmiş hissettirebiliyor. İşte sabahları yorgun uyanmanın 9 temel nedeni:

Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir - 1

UYKU APNESİ

Uyku apnesi, uyku sırasında nefesin geçici olarak durması durumudur. Uyku apnesi, uykunun kalitesini ciddi şekilde bozarak sabahları yoğun yorgunluk hissine yol açabilir. Yapılan araştırmalara göre, uyku apnesi olan bireyler sıklıkla gece boyunca defalarca uyanarak tam dinlenme sağlayamazlar. American Sleep Apnea Association'a göre, bu durum gün boyu aşırı uyku hali ve yorgunluk ile sonuçlanabilir. Horlama, nefes darlığı, sabah baş ağrıları ve gece terlemeleri de uyku apnesinin yaygın belirtileridir.

N-LIFE HABERLERİ

Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir - 2

ANEMİ

Kansızlık, vücudun yeterli kırmızı kan hücresi üretmemesi nedeniyle yeterli oksijen taşımamasıdır ve bu durum, vücudu sürekli olarak yorgun hissettirebilir. American Journal of Hematology'ye göre; anemi, uyku sırasında bile vücuda yeterli oksijenin gitmemesine neden olabilir. Diğer belirtiler arasında baş dönmesi, halsizlik, soluk cilt ve nefes darlığı bulunur.

Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir - 3

DEPRESYON

Depresyon, uyku düzenini etkileyebilir. National Institute of Mental Health'e göre, depresyonlu bireyler ya aşırı uyuma eğilimindedir ya da uykusuzluk çekerler. Bu bozukluklar, uyandığınızda yorgun hissetmenize neden olabilir. Depresyon aynı zamanda enerji eksikliği, isteksizlik ve sürekli bir halsizlik hissi ile de ilişkilidir. Uyku kalitesizliği, depresyonun bir yansıması olarak sabahları dinç kalkamamanın temel sebeplerindendir.

Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir - 4

TİROİD BEZİNİN YETERSİZLİĞİ

Hipotiroidizm, tiroid bezinin yeterli hormon üretmemesi durumudur. Bu hormonlar, vücudun enerji üretimi ve metabolizma hızını düzenler. Thyroid Foundation of Canada'ya göre, düşük tiroid hormonu seviyeleri, sabahları aşırı yorgunluk hissine yol açabilir. Ek olarak kilo artışı, ciltte kuruluk, saç dökülmesi ve depresyon gibi belirtiler de hipotiroidizmin işaretleri arasındadır.

Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir - 5

KRONİK YORGUNLUK

Kronik yorgunluk sendromu, açıklanamayan sürekli yorgunluk ile karakterize bir durumdur. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bu sendromun uykusuzluk, kas ağrıları ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle birlikte görüldüğünü belirtmektedir.

Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir - 6

DEHİDRASYON

Yetersiz sıvı alımı, uyku sırasında vücudun susuz kalmasına neden olabilir. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'de yayımlanan bir araştırma, dehidre olan bireylerin sabahları yorgunluk hissi ve baş dönmesi yaşadığını ortaya koymuştur. Vücudun uyku sırasında su kaybetmesi, bu sıvı kaybı yeterince telafi edilmediği takdirde sabah yorgunluğu yaratabilir.

Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir - 7

DÜŞÜK KAN ŞEKERİ

Düşük kan şekeri, sabahları yorgunluk ve halsizliğe neden olabilir. Özellikle diyabeti olan bireylerde, gece boyunca kan şekeri seviyeleri düşerse, uyandıklarında bitkin ve halsiz olabilirler. Diabetes Care dergisinde yayımlanan bir çalışma, hipogliseminin sabahları yorgunluk hissini artırabileceğini göstermektedir. Diğer belirtiler arasında terleme, titreme ve baş dönmesi yer alır.

Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir - 8

VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİĞİ

D vitamini, B12 vitamini ve demir eksiklikleri, sabahları yorgunluk hissine neden olabilir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, özellikle B12 eksikliği ve demir eksikliğinin, halsizlik ve yorgunluk hissi ile ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Bu tür eksiklikler, vücudun yeterince enerji üretmesini engelleyebilir.

Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir - 9

UYKUSUZLUK

Uykusuzluk, sabahları dinlenmiş hissetmemenin en yaygın nedenlerinden biridir. Sleep Foundation'a göre, uykuya dalmada güçlük çekmek veya uyandıktan sonra geri uyuyamamak, sabahları bitkin hissetmenize yol açabilir. Uykusuzluk, vücudun dinlenme süresini kısıtlar ve uyandığınızda yorgunluk hissi ile uyanmanıza neden olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER