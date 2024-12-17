Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir
Sabahları yorgun uyanmak, modern dünyada yaygın görülen problemlerin başında geliyor. Trafik, tempolu iş hayatı, sosyal medya bağımlılığı gibi etkenler, yetersiz uyku alımına yol açmanın yanı sıra bireylere, psikolojik olarak da tükenmiş hissettirebiliyor. İşte sabahları yorgun uyanmanın 9 temel nedeni:
UYKU APNESİ
Uyku apnesi, uyku sırasında nefesin geçici olarak durması durumudur. Uyku apnesi, uykunun kalitesini ciddi şekilde bozarak sabahları yoğun yorgunluk hissine yol açabilir. Yapılan araştırmalara göre, uyku apnesi olan bireyler sıklıkla gece boyunca defalarca uyanarak tam dinlenme sağlayamazlar. American Sleep Apnea Association'a göre, bu durum gün boyu aşırı uyku hali ve yorgunluk ile sonuçlanabilir. Horlama, nefes darlığı, sabah baş ağrıları ve gece terlemeleri de uyku apnesinin yaygın belirtileridir.