Araştırmalar ortaya koydu: Sabahları yorgun uyanmak bu hastalığın habercisi olabilir

DEPRESYON

Depresyon, uyku düzenini etkileyebilir. National Institute of Mental Health'e göre, depresyonlu bireyler ya aşırı uyuma eğilimindedir ya da uykusuzluk çekerler. Bu bozukluklar, uyandığınızda yorgun hissetmenize neden olabilir. Depresyon aynı zamanda enerji eksikliği, isteksizlik ve sürekli bir halsizlik hissi ile de ilişkilidir. Uyku kalitesizliği, depresyonun bir yansıması olarak sabahları dinç kalkamamanın temel sebeplerindendir.