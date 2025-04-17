Astım hastaları için hayat kurtaran saat: En ideal zaman belirlendi
Bilim insanları, astım hastalarının ölümcül kriz riskini azaltmak için inhaler kullanımında en etkili saati belirledi. Manchester Üniversitesi’nde yapılan çarpıcı araştırmaya göre, nefes darlığını önlemek amacıyla kullanılan kahverengi inhalerin öğleden sonra 15.00 ile 16.00 saatleri arasında alınması, gece yaşanan astım ataklarını önemli ölçüde azaltıyor.
Thorax dergisinde yayımlanan çalışmada, günde bir kez alınan öğleden sonraki inhaler dozunun, özellikle gece saatlerinde kötüleşen akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği ortaya kondu. Aynı ilacın sabah alınması ya da sabah-akşam arasında bölünerek kullanılması ise bu faydayı sağlamıyor.
Çalışmayı yöneten Dr. Hannah Durrington, bu zamanlamanın bazı hastalarda yüksek doz steroid kullanımına olan ihtiyacı azaltabileceğini vurgulayarak, "Bulgularımız, yüksek dozda steroid almanın neden olduğu hiçbir olumsuz etki veya maliyet olmadan gerçekleşti" dedi.