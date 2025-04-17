Astım hastaları için hayat kurtaran saat: En ideal zaman belirlendi

Bilim insanları, astım hastalarının ölümcül kriz riskini azaltmak için inhaler kullanımında en etkili saati belirledi. Manchester Üniversitesi’nde yapılan çarpıcı araştırmaya göre, nefes darlığını önlemek amacıyla kullanılan kahverengi inhalerin öğleden sonra 15.00 ile 16.00 saatleri arasında alınması, gece yaşanan astım ataklarını önemli ölçüde azaltıyor.

Astım hastaları için hayat kurtaran saat: En ideal zaman belirlendi - 1

Thorax dergisinde yayımlanan çalışmada, günde bir kez alınan öğleden sonraki inhaler dozunun, özellikle gece saatlerinde kötüleşen akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği ortaya kondu. Aynı ilacın sabah alınması ya da sabah-akşam arasında bölünerek kullanılması ise bu faydayı sağlamıyor.

Çalışmayı yöneten Dr. Hannah Durrington, bu zamanlamanın bazı hastalarda yüksek doz steroid kullanımına olan ihtiyacı azaltabileceğini vurgulayarak, "Bulgularımız, yüksek dozda steroid almanın neden olduğu hiçbir olumsuz etki veya maliyet olmadan gerçekleşti" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Astım hastaları için hayat kurtaran saat: En ideal zaman belirlendi - 2

VÜCUT SAATİ İLE UYUMLU TEDAVİ

Uzmanlar, bu araştırmanın astım tedavisinin vücudun doğal biyolojik saatiyle uyumlu hale getirilmesinin önemini gösteren ilk örnek olduğunu belirtiyor. Bilimsel verilere göre, akciğer fonksiyonları gün içinde doğal olarak dalgalanırken, en ciddi iltihaplanmalar genellikle gece saatlerinde görülüyor.

Araştırmada yer alan 21 astım hastasına, üç farklı dozaj planı denettirildi. Sabah 08.00-09.00, öğleden sonra 15.00-16.00 ve sabah-akşam arasında bölünen yarım doz uygulamaları arasında iki haftalık aralarla geçiş yapıldı. Tüm uygulamalar astım kontrolünü iyileştirirken, öğleden sonraki tek dozun gece akciğer fonksiyonu üzerinde en etkili yöntem olduğu görüldü.


Astım hastaları için hayat kurtaran saat: En ideal zaman belirlendi - 3

ASTIM ATAKLARININ YÜZDE 80'İ GECE YAŞANIYOR

Çalışmalar, astım hastalarının yaklaşık dörtte üçünün semptomlarının gece kötüleştiğini ve ölümcül astım ataklarının yüzde 80’inin gece saatlerinde meydana geldiğini gösteriyor.

Astım ve Akciğer İngiltere Araştırma ve İnovasyon Başkanı Dr. Erika Kennington, “İnhaler dozunuzun zamanlamasını öğleden sonraya almak gibi basit bir değişikliğin semptomlarınızı iyileştirme ve hayatınızı kurtarma potansiyeli var” diyerek bulguların önemine dikkat çekti.

Astım hastaları için hayat kurtaran saat: En ideal zaman belirlendi - 4


Yaklaşık 7,2 milyon kişinin astım hastası olduğu İngiltere’de, her gün ortalama üç kişi astım atakları nedeniyle hayatını kaybediyor. Solunum yollarındaki iltihaplanma, hava yollarının daralmasına neden olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltı ve göğüs sıkışmasına yol açıyor.


Astım hastaları için hayat kurtaran saat: En ideal zaman belirlendi - 5

İnhaler ilaçlar ise bu iltihabı azaltarak belirtileri kontrol altına almayı hedefliyor. Uzmanlar, doğru zamanlamayla kullanılan inhalerlerin, hem yaşam kalitesini artırabileceğini hem de ölümcül krizleri önleyebileceğini belirtiyor.

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