Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın

ASTIM HASTALIĞI NEDİR?

Solunum yollarının çevresinde gelişen iltihaplanma ve kasların gerilmesinden kaynaklanan kronik bir akciğer hastalığı olan astım, akciğerlerdeki bronşiyal hava yollarını şişirerek daraltır ve nefes almayı zorlaştırır. Bu durum öksürük, hırıltı, göğüste sıkışma ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Astım tedavisinde doktorun verdiği ilaçları düzenli olarak kullanmak oldukça önemlidir. Astım, bazı kişilerde seyrek bir şekilde seyrederken bazılarında ise kronik bir rahatsızlığa dönüşebilir.