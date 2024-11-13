Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın

Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı son araştırmaya göre, çocuk yaşta astım hastası olan bireylerin hafızası, astım hastası olmayanlara kıyasla daha kötü. Ses getiren araştırmada, astım hastalığının erken bunama riskini de tetiklediği belirlendi.

Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın - 1

Araştırmada, astımlı çocukların, akciğer rahatsızlığı olmayan çocuklara göre daha kötü bir hafızaya sahip olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre, bir kişi ne kadar erken yaşta astım hastalığına yakalanırsa, bellek gücü de o kadar hızlı zayıflıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın - 2

2 yıl boyunca 473 çocuğu gözlem altında tutan bilim insanları, astım hastalığını daha uzun sürelerde deneyimleyen çocukların hafıza sorunlarında belirgin bir artış gördü. Çalışmanın sonucunda, hafıza bozukluklarının ileri yaşlarda erken bunama gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlayabileceğinin de altı çizildi.

Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın - 3

Profesör Simona Ghetti, ''Bu araştırmayla, astım ve bilişsel güçlükler arasındaki ilginç bağlantıyı gözler önüne serdik. Ancak yalnızca astım değil, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarının da belleğe zarar verebildiğini unutmamak gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın - 4

Astımdan kaynaklanan uzun süreli iltihaplanma ve astım atakları nedeniyle beyne giden oksijenin kesintiye uğraması, astım hastalığının beyni olumsuz etkilemesine neden olabiliyor.

Jama Network Open'da yayınlanan araştırmada, bu durumun demans riskini artırabileceği de belirlendi.

Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın - 5

ASTIM HASTALIĞI NEDİR?

Solunum yollarının çevresinde gelişen iltihaplanma ve kasların gerilmesinden kaynaklanan kronik bir akciğer hastalığı olan astım, akciğerlerdeki bronşiyal hava yollarını şişirerek daraltır ve nefes almayı zorlaştırır. Bu durum öksürük, hırıltı, göğüste sıkışma ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Astım tedavisinde doktorun verdiği ilaçları düzenli olarak kullanmak oldukça önemlidir. Astım, bazı kişilerde seyrek bir şekilde seyrederken bazılarında ise kronik bir rahatsızlığa dönüşebilir.

Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın - 6

ASTIM NEDEN OLUR?

Astım hastalığının oluşmasında pek çok faktör etkili olabilir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanır:

  • Polen, toz akarları ve evcil hayvan tüyleri gibi alerjenler
  • Soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlar
  • Genetik
  • Soğuk hava
  • Aşırı egzersiz
  • Beta blokerler, aspirin ve ibuprofen tarzı bazı ilaçlar
  • Yoğun stres durumu
  • Hava kirliliği
  • Gastroözofageal reflü hastalığı
Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın - 7

ASTIMA NE İYİ GELİR?

Astım hastalığında ilaç tedavisi oldukça önemlidir. Ancak kronikleşen astımın etkilerini azaltmak için doğal yöntemlere de başvurulabilir. 

  • Bol sıvı tüketmek
  • Elma, portakal ve nar gibi C vitamini takviyesi almak
  • Ballı zencefil ve zerdeçal karışımı denemek
  • Tuzlu su ile gargara yaparak mukusu temizlemek
  • Adaçayı ve kekik çayı denemek
  • Sıcak buhar solumak
  • Somon, uskumru ve morina gibi balıkların tüketimini artırmak
  • Süt ve yumurtayı diyet listesine eklemek
  • Havuç ve yeşil yapraklı sebzeler yemek
  • Magnezyum açısından zengin gıdalara yönelmek, astım belirtilerini hafifletebilir.
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