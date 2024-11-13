Astım hastalığının hiç bilinmeyen bir yan etkisi ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın
Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı son araştırmaya göre, çocuk yaşta astım hastası olan bireylerin hafızası, astım hastası olmayanlara kıyasla daha kötü. Ses getiren araştırmada, astım hastalığının erken bunama riskini de tetiklediği belirlendi.
Araştırmada, astımlı çocukların, akciğer rahatsızlığı olmayan çocuklara göre daha kötü bir hafızaya sahip olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre, bir kişi ne kadar erken yaşta astım hastalığına yakalanırsa, bellek gücü de o kadar hızlı zayıflıyor.