Avokadonun faydasını 2 katına çıkarıyor: Birlikte tüketilmesi gereken 10 besin
Avokado, sağlıklı tekli doymamış yağlar, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin içeriği sayesinde sıklıkla bir süper besin olarak selamlanır. Ancak, doğru besinlerle eşleştirildiğinde sağlık yararları önemli ölçüde artırılabilir. Belirli besin kombinasyonları besin emilimini en üst düzeye çıkarmaya, sindirimi iyileştirmeye ve sinerjik sağlık yararları sunmaya yardımcı olur.
İşte optimum beslenme için avokado ile eşleştirilebilecek en iyi besinlerden bazıları.
DOMATES
Domatesler, kalp koruyucu ve kanserle savaşan özellikleriyle bilinen güçlü bir antioksidan olan likopen ile doludur. Likopen yağda çözünen bir bileşiktir, yani avokadoda bulunanlar gibi sağlıklı yağlarla tüketildiğinde emilimi önemli ölçüde artar.