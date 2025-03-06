Avokadonun faydasını 2 katına çıkarıyor: Birlikte tüketilmesi gereken 10 besin

YUMURTA

Yumurtalar, beyin fonksiyonu ve göz sağlığı için gerekli olan protein, kolin ve lutein gibi besinlerin harika bir kaynağıdır. Avokadonun sağlıklı yağları, yumurtalarda bulunan ve gözleri yaşa bağlı makula dejenerasyonundan korumaya yardımcı olan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantinin emilimini artırır. Avokado ile çırpılmış yumurta veya avokado tostu üzerinde haşlanmış yumurta, bilişsel işlevi ve görüşü destekleyen besin açısından yoğun bir öğün oluşturur.