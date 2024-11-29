Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor?

Gününümüzde birçok Avrupa ülkesinde su yerine maden suyu tüketiliyor. Market, restoran, ofis ve evlerde yaygın olarak tercih edilen maden suları, zaman zaman içme suyundan daha fazla talep görüyor. Peki Avrupalılar neden maden suyuna bu kadar düşkün? İşte yanıtı:

Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor? - 1

Bazı kaynaklarda maden suyunu geçmişte yalnızca ekonomik ve kültürel düzeyi yüksek insanların tükettiği bilgisi yer alıyor. 17. yüzyılda, İngiltere'de Holy Well kuyusundan şişelenerek satılmaya başlanan maden suyu, genel sağlık üzerindeki faydaları nedeniyle kısa sürede birçok kişinin favori içeceği haline geldi. Özellikle Avrupa'da oldukça fazla talep gören maden suyu, sindirim sağlığını iyileştirici etkisi nedeniyle günümüzde de vazgeçilmez içecekler arasında yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor? - 2

18. yüzyılda şişelenmiş su endüstrisinin doğuşuyla, temiz su teminiyle ilgili sağlık kaygıları ortadan kalktı. ABD'de musluk sularının hijyenik olmaması, şişelenmiş suların satışını artırdı. Daha sonrasında klorlama yöntemiyle musluk sularının temizlenmesiyle maden suyuna olan ilgi azalsa da, sağlığa olan faydaları nedeniyle hala birçok kişi özellikle Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketimine devam ediyor.

Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor? - 3

Joseph Priestley'nin suyu karbonatlama yöntemini keşfetmesinin ardından yaşanan devrim ile gazlı su üretiminin önü açıldı. Piyasayı hareketlendiren bir diğer isim ise Jacob Schweppe oldu. 

Avrupa halkı, maden suyunu yalnızca serinletici bir içecek olarak değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da bir parçası olarak görüyor. 

Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor? - 4

MADEN SUYUNUN FAYDALARI

Maden suyunda doğal olarak bulunan kalsiyum, kemik yoğunluğunu artırmada oldukça etkilidir. Kalsiyum alımı, kemik erimesi riskini azaltır. Maden suyu gibi kalsiyum bakımından zengin içeceklerin düzenli tüketimi, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamaya katkı sağlar.

Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor? - 5

Sindirimi kolaylaştırıcı ve kas spazmlarını önleyici etkileriyle bilinen magnezyum, maden suyunun tüketilmesiyle doğal yoldan alınabilir. Günlük magnezyum alımı, özellikle yoğun fiziksel aktivite sonrası vücudun toparlanmasına destek olur.

Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor? - 6

Düzenli maden suyu tüketiminin cilt üzerinde de pek çok faydası bulunur. Maden suyu, siyah nokta ya da akne nedeniyle ortaya çıkan gözeneklerin giderilmesini sağlar. Kuru ciltlerin nem ihtiyacını karşılar ve koyu lekeleri tedavi eder. 

Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor? - 7

Maden suyu, kepek probleminin giderilmesine de yardımcı olur ve saçın ihtiyaç duyduğu mineralleri karşılar. Bu sayede rüzgar, güneş gibi hava koşullarının yol açtığı olumsuz etkileri azaltır. Aynı zamanda boya işlemlerinden kaynaklanan kırılmalara karşı koruma sağlar ve  dökülme problemlerinin önüne geçer.

Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor? - 8

MADEN SUYU NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Maden suyu, genellikle günde bir veya iki şişe tüketilmelidir. Aşırı miktarda maden suyu tüketimi, özellikle sodyum içeriği nedeniyle kan basıncında dengesizliğe veya mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Yüksek tansiyon sorunu olanlar da maden suyu tüketirken dikkatli olmalıdır.

Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor? - 9

Yüksek sodyum, tansiyonun daha da yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle düşük sodyum içerikli maden suyu tercih edilmelidir. Tansiyon hastaları, etiketleri kontrol ederek düşük sodyum içeren maden sularını seçmeli ve doktor tavsiyesi olmadan yüksek miktarlarda maden suyu tüketmemelidir.

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