Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor?
Gününümüzde birçok Avrupa ülkesinde su yerine maden suyu tüketiliyor. Market, restoran, ofis ve evlerde yaygın olarak tercih edilen maden suları, zaman zaman içme suyundan daha fazla talep görüyor. Peki Avrupalılar neden maden suyuna bu kadar düşkün? İşte yanıtı:
Bazı kaynaklarda maden suyunu geçmişte yalnızca ekonomik ve kültürel düzeyi yüksek insanların tükettiği bilgisi yer alıyor. 17. yüzyılda, İngiltere'de Holy Well kuyusundan şişelenerek satılmaya başlanan maden suyu, genel sağlık üzerindeki faydaları nedeniyle kısa sürede birçok kişinin favori içeceği haline geldi. Özellikle Avrupa'da oldukça fazla talep gören maden suyu, sindirim sağlığını iyileştirici etkisi nedeniyle günümüzde de vazgeçilmez içecekler arasında yer alıyor.