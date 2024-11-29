Avrupalılar neden su yerine maden suyu içiyor?

Joseph Priestley'nin suyu karbonatlama yöntemini keşfetmesinin ardından yaşanan devrim ile gazlı su üretiminin önü açıldı. Piyasayı hareketlendiren bir diğer isim ise Jacob Schweppe oldu.

Avrupa halkı, maden suyunu yalnızca serinletici bir içecek olarak değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da bir parçası olarak görüyor.