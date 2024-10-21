Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak
Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2050 yılına kadar erkeklerde kansere bağlı ölüm oranlarında artış yaşanacak. Uzmanlar, bu oranların yalnızca yaşlı erkekler için değil, genç erkekler için de endişe verici olduğu konusunda uyardı.
185 ülkeden alınan veriler eşliğinde yapılan çalışmanın sonucunda, erkeklerde kanser vakalarının 2050 yılına kadar yüzde 84 oranında artacağı belirlendi.