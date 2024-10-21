Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2050 yılına kadar erkeklerde kansere bağlı ölüm oranlarında artış yaşanacak. Uzmanlar, bu oranların yalnızca yaşlı erkekler için değil, genç erkekler için de endişe verici olduğu konusunda uyardı.

Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak - 1

185 ülkeden alınan veriler eşliğinde yapılan çalışmanın sonucunda, erkeklerde kanser vakalarının 2050 yılına kadar yüzde 84 oranında artacağı belirlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak - 2

Uzmanlar, 2050 yılında yaklaşık 19 milyon kanser vakasının teşhis edileceğini tahmin ediyor. Bu rakam, 2022'de kaydedilen rakamlardan 10 milyon fazla.

Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak - 3

Ölüm oranlarının büyük bir kısmını, yaşlı erkeklerin oluşturacağı belirtilirken, önümüzdeki yıllarda hastalık nedeniyle ölen genç erkek sayısında da endişe verici bir yoğunluk yaşanacağı öngörülüyor.

Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak - 4

Dünya genelinde en çok cilt kanserine yakalanılması bekleniyor. Araştırmacılara göre, cilt kanseri teşhisleri yaklaşık yüzde 122 oranında artarak bir milyonu aşacak.

Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak - 5

Akciğer zarında oluşan bir kanser türü olan mezotelyoma ve mesane kanserinin de erkeklerde yüzde 100'ün üzerinde artış göstereceği tahmin ediliyor.

Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak - 6

Prostat kanserinin ise ölümleri yüzde 136 artırarak, 2050 yılında yaklaşık bir milyona çıkarması ve en büyük artışa neden olacağı konuşuluyor. Uzmanlar, akciğer kanserinin de önümüzdeki yıllarda büyük bir toplam ölüm oranına ulaşacağının altını çiziyor.

Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak - 7

Araştırmaya göre, 65 yaş üstü erkeklerde kanserden ölümler, 2050 yılında yüzde 124'ün üzerinde artacak. 15-64 yaş aralığındaki genç erkeklerde ise kanserden ölüm sayısının 2050 yılında yaklaşık yüzde 40 artarak 3 milyona ulaşacağı hesaplandı.

Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak - 8

Bulguları Cancer dergisinde yayımlayan bilim insanları, dünya genelinde erkeklerin çeşitli faktörlerden dolayı kadınlara kıyasla daha yüksek oranda kansere yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Avustralyalı bilim insanlarından korkutan araştırma! 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde artış yaşanacak - 9

Erkeklerin kanser nedeniyle ölüm oranının, kadınlardan daha yüksek olmasının başlıca nedenleri arasında ise erkeklerde taramanın yetersiz yapılması ve sigara, alkol kullanımının genel olarak daha yüksek olması gibi faktörler sıralandı.

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