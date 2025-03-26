Ayaklardaki bu işaret ölümcül hastalığın habercisi olabilir

​Dünyada kalp ve damar hastalıkları, ölümler ve engellilik nedenleri arasında önde geliyor. Her yıl yaklaşık 18 milyon kişinin bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin daha yaygın olduğu biliniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yılında ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 36,8 ile ilk sırada yer aldı. Bu nedenle belirtileri tanımak ve zamanında müdahale etmek büyük önem taşır.