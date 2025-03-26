Ayaklardaki bu işaret ölümcül hastalığın habercisi olabilir

Kalp yetmezliği, kalbin çok sert veya zayıf hale gelmesi nedeniyle vücuda kan pompalayamamasıyla oluşan bir kardiyovasküler hastalık türüdür. ABD'li sağlık kuruluşu Mayo Clinic, bu rahatsızlığın yalnızca göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlarla değil, ayaklarda ortaya çıkan bazı belirtilerle de kendisini ele verebileceğini ifade ediyor.

Ayaklardaki bu işaret ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 1

Konjestif kalp yetmezliği, kalbin alt odacıklarının kanı yeterince etkili pompalayamaması nedeniyle kanın bacaklara, ayak bileklerine ve ayaklara geri gitmesine yol açarak şişlik oluşturur.

N-LIFE HABERLERİ

Ayaklardaki bu işaret ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 2

Uzmanlar, ayak bilekleri ve bacaklardaki ödemin, kalp yetmezliğinin en yaygın belirtilerinden biri olabileceğini belirtiyor. 

Ayaklardaki bu işaret ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 3

The Mirror'ın haberine göre, kalp yetmezliğinden kaynaklanan ödem, mide bölgesinde de şişliğe neden olabilir. Mayo Clinic, konjestif kalp yetmezliğinin akciğerlerde sıvı birikmesine neden olarak nefes darlığına zemin hazırlayabileceğinin altını çiziyor.

Ayaklardaki bu işaret ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 4

Ancak, şişlik ve ödem her zaman kalp yetmezliğinin belirtileri olmayabilir. Burkulma, böcek ısırığı, uzun süre aynı pozisyonda kalma, aşırı kilolu olmak, hamilelik veya bazı ilaçların kullanımı da bu tür durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ayaklardaki bu işaret ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 5

Kalp yetmezliğinin belirtileri kişiden kişiye değişebilir. Semptomlar, bazen ani bir şekilde ortaya çıkabilirken bazen de haftalar ya da aylar içinde yavaşça gelişebilir. En yaygın belirtiler ise şunlardır:

  • Nefes darlığı (Bu durum, egzersiz yaptıktan sonra veya dinlenirken ortaya çıkabilir.)
  • Sık sık yorgun hissetme ve egzersizin yorucu hale gelmesi
  • Baş dönmesi ve bayılma hissi
  • Geceleri daha da kötüleşebilen inatçı öksürük
  • Hırıltılı solunum
  • Şişkin karın
  • İştahsızlık
  • Kilo alımı veya kaybı
  • Bilinç bulanıklığı ve konfüzyon
  • Hızlı kalp atışı
  • Çarpıntı, düzensiz kalp atışı (palpitasyon)
Ayaklardaki bu işaret ölümcül hastalığın habercisi olabilir - 6

​Dünyada kalp ve damar hastalıkları, ölümler ve engellilik nedenleri arasında önde geliyor. Her yıl yaklaşık 18 milyon kişinin bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin daha yaygın olduğu biliniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yılında ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 36,8 ile ilk sırada yer aldı. Bu nedenle belirtileri tanımak ve zamanında müdahale etmek büyük önem taşır.

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