Ayaklardaki bu işaret ölümcül hastalığın habercisi olabilir
Kalp yetmezliği, kalbin çok sert veya zayıf hale gelmesi nedeniyle vücuda kan pompalayamamasıyla oluşan bir kardiyovasküler hastalık türüdür. ABD'li sağlık kuruluşu Mayo Clinic, bu rahatsızlığın yalnızca göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlarla değil, ayaklarda ortaya çıkan bazı belirtilerle de kendisini ele verebileceğini ifade ediyor.
Konjestif kalp yetmezliği, kalbin alt odacıklarının kanı yeterince etkili pompalayamaması nedeniyle kanın bacaklara, ayak bileklerine ve ayaklara geri gitmesine yol açarak şişlik oluşturur.