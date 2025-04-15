Ayaklarımız vücudumuz hakkında ne söylüyor? Sağlığınız alarm veriyor olabilir

AYAKLARDA KAŞINTI

Ara sıra görülen kaşıntılar kuruluk veya mantar enfeksiyonundan kaynaklanıyor olabilir. Ancak özellikle kızarıklık veya çatlak cilt ile birlikte tekrarlıyorsa, yaygın bir mantar enfeksiyonu olan ayak mantarına işaret ediyor olabilir. Şimdi, zorlaştığı yer burası: Diyabet hastaları bu tür enfeksiyonlara daha yatkındır çünkü yüksek şeker seviyeleri bağışıklık tepkisini zayıflatır. Egzama veya sedef hastalığı gibi kronik cilt rahatsızlıkları da ilk olarak ayaklarda ortaya çıkabilir. Cilt bariyeri zayıfladığında, küçük tahrişler bile dikkate alınmalıdır.

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