Ayaklarımız vücudumuz hakkında ne söylüyor? Sağlığınız alarm veriyor olabilir
Vücut, bir şeyler ters gittiğinde genellikle erken uyarı sinyalleri göndermeye çalışır. Ve bazen, bu sinyaller ayaklarda sessizce belirir. Uzun bir günün ardından hafif bir karıncalanmayı veya topuk ağrısını gözden kaçırmak kolaydır, ancak ayaklardaki bazı değişiklikler daha ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. Ayaklar vücudu gün boyu taşır, bu nedenle içeride bir şeyler ters gittiğinde, ilk tepkiyi onlar verir. Peki, ayaklarınız vücudunuz hakkında ne söylüyor?
SOĞUK AYAKLAR
Sıcak havalarda bile ayaklarınız soğuk mu hissediyor? Bu, zayıf kan dolaşımının bir işareti olabilir. Kan iyi akmadığında (periferik arter hastalığı (PAD) gibi) ayaklar sıcaklığını kaybetmeye başlar. PAD, atardamarlar yağ birikintileri nedeniyle daraldığında ve kanın bacaklara ve ayaklara ulaşmasını zorlaştırdığında meydana gelir. Bazen bu, kalp sorunları veya diyabetle de bağlantılıdır. Tiroid sorunu da, özellikle az çalışıyorsa (hipotiroidizm) soğuk ayaklara yol açabilir. Vücut yavaşladığında, kan akışı da yavaşlar ve bu da ayak parmaklarında sürekli üşümeye neden olur.