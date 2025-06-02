B12 eksikliği böyle ortaya çıkıyor: Vücuttaki ilk belirtisi buymuş

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

B12 vitamini, çeşitli vücut fonksiyonları için hayati önem taşıyan suda çözünen bir vitamindir. Balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt gibi yiyeceklerde doğal olarak bulunur, ancak takviye edilmediği sürece çoğu bitki bazlı yiyecekte yoktur. B12 vitamini mineral kobalt içerdiğinden, B12 vitamini aktivitesine sahip bileşiklere topluca kobalaminler denir. Vücut B12 üretemediğinden, diyet alımı veya takviyeler esastır.

B12 VİTAMİNİNİN VÜCUTTAKİ GÖREVİ



B12 vitaminini bir güç merkezi besin olarak düşünün. İşlevleri şunlardır:



Kırmızı kan hücresi oluşumu: Sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcı olur ve megaloblastik anemiyi önler.

DNA sentezi: Hücrelerdeki DNA'nın replikasyonu ve bakımı için esastır.

Nörolojik işlev: Sinir hücrelerinin sağlığını korur ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını destekler.

Enerji üretimi: Karbonhidratların glikoza dönüştürülmesinde rol oynar ve enerji sağlar.





