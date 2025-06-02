B12 eksikliği böyle ortaya çıkıyor: Vücuttaki ilk belirtisi buymuş
DNA sentezi, enerji ve sinir fonksiyonu için hayati önem taşıyan B12 vitamini, özellikle 60 yaş üstü kişilerde birçok kişide eksiktir. Eksiklik belirtileri arasında yorgunluk, soluk cilt, baş ağrısı ve ruh hali değişiklikleri bulunur. Glosit gibi ağız sorunları ve uyuşma ve denge sorunları gibi nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir.
B12 vitamini, DNA sentezi, enerji üretimi ve merkezi sinir sistemi işlevi gibi temel süreçler için vücudun ihtiyaç duyduğu temel bir besindir. Önemine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta 60 yaş üstü kişilerin yaklaşık %20'sinde bu vitamin eksikliği vardır. İşte göz ardı edilmemesi gereken bazı önemli B12 vitamini belirtileri ve semptomları.