B12 eksikliği böyle ortaya çıkıyor: Vücuttaki ilk belirtisi buymuş

DNA sentezi, enerji ve sinir fonksiyonu için hayati önem taşıyan B12 vitamini, özellikle 60 yaş üstü kişilerde birçok kişide eksiktir. Eksiklik belirtileri arasında yorgunluk, soluk cilt, baş ağrısı ve ruh hali değişiklikleri bulunur. Glosit gibi ağız sorunları ve uyuşma ve denge sorunları gibi nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir.

B12 eksikliği böyle ortaya çıkıyor: Vücuttaki ilk belirtisi buymuş - 1

B12 vitamini, DNA sentezi, enerji üretimi ve merkezi sinir sistemi işlevi gibi temel süreçler için vücudun ihtiyaç duyduğu temel bir besindir. Önemine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta 60 yaş üstü kişilerin yaklaşık %20'sinde bu vitamin eksikliği vardır. İşte göz ardı edilmemesi gereken bazı önemli B12 vitamini belirtileri ve semptomları.


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B12 eksikliği böyle ortaya çıkıyor: Vücuttaki ilk belirtisi buymuş - 2

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

B12 vitamini, çeşitli vücut fonksiyonları için hayati önem taşıyan suda çözünen bir vitamindir. Balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt gibi yiyeceklerde doğal olarak bulunur, ancak takviye edilmediği sürece çoğu bitki bazlı yiyecekte yoktur. B12 vitamini mineral kobalt içerdiğinden, B12 vitamini aktivitesine sahip bileşiklere topluca kobalaminler denir. Vücut B12 üretemediğinden, diyet alımı veya takviyeler esastır.

B12 VİTAMİNİNİN VÜCUTTAKİ GÖREVİ


B12 vitaminini bir güç merkezi besin olarak düşünün. İşlevleri şunlardır:

Kırmızı kan hücresi oluşumu: Sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcı olur ve megaloblastik anemiyi önler.

DNA sentezi: Hücrelerdeki DNA'nın replikasyonu ve bakımı için esastır.

Nörolojik işlev: Sinir hücrelerinin sağlığını korur ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını destekler.
Enerji üretimi: Karbonhidratların glikoza dönüştürülmesinde rol oynar ve enerji sağlar.


B12 eksikliği böyle ortaya çıkıyor: Vücuttaki ilk belirtisi buymuş - 3

Beyin sağlığı ve bilişsel işlev: Hafızayı, odaklanmayı ve genel bilişsel sağlığı destekler; nörodejeneratif hastalık riskini azaltabilir.

Kalp sağlığı: Kandaki homosistein seviyelerini düzenlemeye yardımcı olarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

Ruh hali düzenlemesi: Ruh halini etkileyen serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin üretiminde önemli bir rol oynar.

Kemik sağlığını destekler: Kemik gücüne katkıda bulunur; düşük seviyeler kemik mineral yoğunluğunun azalmasıyla bağlantılıdır.

Cilt, saç ve tırnak sağlığı: Sağlıklı hücre üretimini teşvik ederek cilt, saç ve tırnak sağlığını destekler.
Bağışıklık desteği: Güçlü bir bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyan beyaz kan hücrelerinin üretiminde yardımcı olur.

B12 eksikliği böyle ortaya çıkıyor: Vücuttaki ilk belirtisi buymuş - 4

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

B12 vitamini çok çeşitli semptomlara neden olabilir. Bunlar kademeli olarak gelişse de, durum tedavi edilmezse kötüleşebilir. B12 vitamini eksikliği, yiyeceklerden B12 vitamini emiliminde zorluktan veya içsel faktör eksikliğinden (örneğin, pernisiyöz anemi nedeniyle) veya gastrointestinal sistemde ameliyattan, belirli ilaçların uzun süreli kullanımından veya diyet eksikliğinden kaynaklanır.

B12 eksikliği böyle ortaya çıkıyor: Vücuttaki ilk belirtisi buymuş - 5

Sürekli yorgunluk: Düşük B12 seviyeleri oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini azaltır ve sürekli yorgunluğa veya güçsüzlüğe yol açar.

Soluk veya sarı cilt: Düşük B12 vitamininin bir diğer belirgin belirtisi solukluktur. B12 eksikliğine bağlı anemi, zayıf kırmızı kan hücresi üretimi nedeniyle cildi soluk bırakır. Ayrıca sarılığa da neden olabilir.

Baş ağrıları

Ruh hali değişiklikleri: Eksiklik, bozulmuş nörotransmitter üretimi nedeniyle depresyona, sinirliliğe veya kaygıya neden olabilir.

Glosit ve ağız ülserleri: Ağrılı, kırmızı veya pürüzsüz dil ve ağız ülserleri, bazen yanma hissi eşliğinde erken uyarı işaretleridir.

Kilo kaybı

B12 eksikliği böyle ortaya çıkıyor: Vücuttaki ilk belirtisi buymuş - 6

Kendini iyi hissetmeme: Mide bulantısı, kusma veya ishal yaşama.

Nörolojik semptomlar şunları içerir:

Uyuşma
Kas zayıflığı
Hafif depresyon veya kaygıdan kafa karışıklığına ve bunamaya kadar değişebilen psikolojik sorunlar
Denge ve koordinasyon sorunları
İğne batması
İdrar kaçırma
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