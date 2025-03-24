B12 eksikliği vücudumuza neler yapabilir? Tek zararı hafıza üzerine değil

Bitkisel besinler, B12 vitamini kaynağı değildir. Geçmişte spirulina gibi bazı alglerin B12 vitamini içerdiği düşünülmüş ancak bu maddelerin biyolojik olarak kullanılabilir ve etkili olmadığı anlaşılmıştır. Tempeh ve kombucha gibi fermente edilmiş soya ürünleri düşük miktarda B12 vitamini içerebilir ancak ihtiyacı karşılayacak kadar yüksek miktarda değildir.



