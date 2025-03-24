B12 eksikliği vücudumuza neler yapabilir? Tek zararı hafıza üzerine değil
Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin ve kemik iliğinin üretiminde önemli bir rol oynar. Enerji ve konsantrasyonu artırarak bilişsel işlevleri iyileştiren B12 vitamini, vücudun stresle başa çıkmasında da etkilidir. Ancak B12 eksikliği durumunda, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
B12 vitamini eksikliği, yeterli miktarda alınmadığında veya vücut tarafından düzgün bir şekilde emilmediğinde ortaya çıkar. Eksiklik, genellikle pernisiyöz anemi adı verilen bir anemi türüyle kendisini gösterir.