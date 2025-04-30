B12 vitamini ile diğer B vitaminleri arasındaki fark nedir?
B12 de dahil olmak üzere sekiz temel vitamini kapsayan B vitamini kompleksi, enerji, beyin fonksiyonu ve metabolizma için kapsamlı faydalar sunar. B kompleksi genel sağlık için uygun olsa da, B12 özellikle kırmızı kan hücresi üretimini ve sinir sistemi sağlığını hedefler. Peki, B12 vitamini ile diğer B vitaminleri arasındaki fark nedir?
B vitamini sağlıklı bir vücudun temelidir. Enerji seviyenizi artırır, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve hücre metabolizmasını destekler. Herhangi bir eksiklik, yorgunluk ve bitkinlikle birlikte yorgunluk, iştahsızlık, üzüntü ve ellerde ve/veya ayaklarda uyuşma/karıncalanma gibi sorunlara neden olabilir.