B12 vitamini ile diğer B vitaminleri arasındaki fark nedir?

B12 VİTAMİNİ VE B VİTAMİNİ İŞLEVİ

Genellikle B vitamini kompleksi olarak bilinen B vitaminleri, vücudunuzun metabolizmasına, enerji üretimine, beyin ve sinir sistemi sağlığına ve kırmızı kan hücresi gelişimine yardımcı olan sekiz hayati elementten oluşan bir settir. B12, kırmızı kan hücresi sentezini ve nörolojik sistem işlevini destekleyen tek bir vitamindir ve bu da onu özellikle B12 eksikliği olanlar için avantajlı hale getirir.



Vitamin B12, et, balık ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünlerde bulunan suda çözünen bir vitamindir. Vücut sadece eser miktarda B12 vitaminine ihtiyaç duysa da birçok biyolojik süreç için gereklidir. Kırmızı kan hücreleri ve DNA oluşturmaktan ve sinir hücresi sağlığını korumaktan sorumludur, ayrıca yağ asitleri ve amino asitlerin metabolizmasında rol oynar.





