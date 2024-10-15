Bacağındaki kırmızı lekeyi egzama sanan kadın, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

Birleşik Krallık'ta yaşayan 27 yaşındaki jessica Hamersley, bacağında egzamadan kaynaklı sandığı kırmızı lekenin kanser belirtisi olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.

Bacağındaki kırmızı lekeyi egzama sanan kadın, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı - 1

Jessica Hamersley, bacağında yaklaşık 1 yıldır duran kırmızı lekeyi egzama sanıp önemsemedi. Hatta lekenin, yoğun parfüm içeren bir nemlemdirici kremden ötürü ortaya çıktığını bile düşündü. Nişanlısının ısrarıyla doktora giden genç kadının, Hodgkin lenfoması denilen bir kanser türüne yakalandığı ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Bacağındaki kırmızı lekeyi egzama sanan kadın, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı - 2

Hodgkin lenfoma, immun sistemin bir parçası olan ve lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinden kaynaklanan bir lenf dokusu kanseridir. 

Bacağındaki kırmızı lekeyi egzama sanan kadın, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı - 3

Geçtiğimiz Mart ayında yaptırdığı taramalar sonucunda göğsünde bir kitle olduğunu ve bu kitlenin yedi inçten daha büyük olduğunu öğrenen Jessica Hamersley, uzun bir süre kemoterapi gördü.

Bacağındaki kırmızı lekeyi egzama sanan kadın, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı - 4

Hastalığı fark etme süreci hakkında konuşan Hamersley, ''Dürüst olmak gerekirse bu lekenin, ciddi bir hastalık belirtisi olduğunu hiç düşünemedim. Parfümlü nemlendiricilerden kaynaklandığını düşündüm, hatta nişanlım doğum kontrol hapları yüzünden olduğuna bile ihtimal verdi. Çünkü sigara içmiyorum, alkolü ise çok nadir alıyorum. 'Neden sağlıklı olmayayım ki' diye düşündüm'' dedi.

Zorlu tedavi sürecini başarılı bir şekilde atlatan 27 yaşındaki kadın, kanseri atlattığı için çok mutlu olduğunu da dile getirdi.

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