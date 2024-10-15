Bacağındaki kırmızı lekeyi egzama sanan kadın, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı

Hastalığı fark etme süreci hakkında konuşan Hamersley, ''Dürüst olmak gerekirse bu lekenin, ciddi bir hastalık belirtisi olduğunu hiç düşünemedim. Parfümlü nemlendiricilerden kaynaklandığını düşündüm, hatta nişanlım doğum kontrol hapları yüzünden olduğuna bile ihtimal verdi. Çünkü sigara içmiyorum, alkolü ise çok nadir alıyorum. 'Neden sağlıklı olmayayım ki' diye düşündüm'' dedi.

Zorlu tedavi sürecini başarılı bir şekilde atlatan 27 yaşındaki kadın, kanseri atlattığı için çok mutlu olduğunu da dile getirdi.