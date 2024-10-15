Bacağındaki kırmızı lekeyi egzama sanan kadın, doktora gidince hayatının şokunu yaşadı
Birleşik Krallık'ta yaşayan 27 yaşındaki jessica Hamersley, bacağında egzamadan kaynaklı sandığı kırmızı lekenin kanser belirtisi olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı.
Jessica Hamersley, bacağında yaklaşık 1 yıldır duran kırmızı lekeyi egzama sanıp önemsemedi. Hatta lekenin, yoğun parfüm içeren bir nemlemdirici kremden ötürü ortaya çıktığını bile düşündü. Nişanlısının ısrarıyla doktora giden genç kadının, Hodgkin lenfoması denilen bir kanser türüne yakalandığı ortaya çıktı.