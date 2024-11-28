Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu

Dr. Babak Ashrafi, bacaklardaki aşırı parlak görüntünün zayıf kan dolaşımıyla bağlantılı olabileceğini belirterek uyardı. Uzman isim, parlak bacakların genellikle kalp krizi riski taşıyan kişilerde görüldüğünü açıkladı.

Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu - 1

Kalp krizinin yaygın belirtileri arasında nefes darlığı, mide bulantısı, kol ağrısı ve hazımsızlık gibi semptomlar yer alır. Ancak Dr. Babak Ashrafi'ye göre bacaklardaki parlak ve canlı görüntü de kalp krizi belirtisi olabilir. Çünkü ciltteki parlaklık, çoğu zaman kardiyovasküler bir rahatsızlık olan zayıf kan dolaşımına işarettir.

N-LIFE HABERLERİ

Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu - 2

Bacaklardaki parlak deri, periferik arter hastalığı dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları hakkında fikir verebilir. Bu durum, atardamarlarda yağ birikmesine yol açarak, bacak kasları da dahil olmak üzere vücut dokularına giden kan akışını kısıtlar.

Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu - 3

Zayıf kan dolaşımının tek başına yaşamı tehdit eden bir yanı olmadığını belirten uzman isim, ''Eğer birikintiler atardamar duvarlarında toplanırsa, kalbe ve beyne giden kan akışını durdurabilir, bunun sonucunda kalp krizi ve felç meydana gelebilir'' ifadelerini kullandı.

Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu - 4

Dr. Ashrafi, parlak bacakların aynı zamanda derin ven trombozuna işaret edebileceğini açıkladı. Derin ven trombozu, vücutta derin bir damarda, genellikle bacak veya uylukta kan pıhtısı oluşmasıyla ortaya çıkar ve zayıf kan dolaşımı belirtilerinden sadece biridir.

Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu - 5

Dr. Ashrafi, The Sun'a yaptığı açıklamada, "Dolaşım bozulduğunda, cilt hücrelerine oksijen ve besin iletimi azalabilir, bu da cildin pürüzsüz, sıkı ve parlak görünmesine neden olur" dedi.

Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu - 6

Diyabet ve yüksek tansiyon gibi çeşitli sağlık sorunları ve sigara kullanımı da zayıf kan dolaşımı nedeniyle parlak bacak görüntüsüne zemin hazırlayabilir.

Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu - 7

Dr. Karan Raj ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Özellikle periferik arter hastalığına bağlı olarak atardamarlarda plak birikmesi sonucu daralmalar meydana gelir. Kan akışının azalması, doku kaybı nedeniyle cildin gergin ve ince olmasına yol açabilir. Böylelikle oksijen eksikliği meydana gelir ve saç dökülmesi gibi sorunlar da yaşanabilir'' dedi.

Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu - 8

KALP KRİZİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

  • Sigara ve nargile başta olmak üzere tütün ürünleri kullananlar
  • Kötü kolesterolü yüksek olan kişiler
  • İyi kolesterolü düşük olan kişiler
  • Diyabet hastalığı olanlar
  • Metabolik sendrom yaşayanlar
  • Obezite hastalığıyla mücadele edenler
  • Hareketsiz yaşam ve fiziksel aktivitesi az olan kişiler
  • Erkeklerin 45, kadınların 55 yaşının üstünde olması
  • Uyuşturucu kullananlar
  • Hipertansiyon sorunu olanlar
  • Sağlıksız beslenenler
  • Preeklampsi öyküsü olanlar
  • Otoimmün hastalıklara sahip kişiler
  • Ailede kalp hastalığı yaşayan kişilerin varlığı
Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu - 9

KALP KRİZİ ANINDA NE YAPILMALIDIR?

Eğer acil yardım bilginiz yoksa, kalp krizi geçiren kişiye müdahale etmeyin, başka hastalara veya kendinize ait kalp ilaçlarını vermeyin.

Hemen ambulans çağırarak, hastayı en yakın tam donanımlı hastaneye ulaştırın. Bu esnada, kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere yatırın.

Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, kalbe daha çok kan akışının gitmesini sağlayın.

Vücudunu ve boynunu sıkan kıyafetleri gevşetin. Önemli olanın hastayı tetkik ve tedavilerinin uygun şekilde yapılabileceği bir hastaneye ulaştırmak olduğunu unutmayın.

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