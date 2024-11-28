Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu

KALP KRİZİ ANINDA NE YAPILMALIDIR?

Eğer acil yardım bilginiz yoksa, kalp krizi geçiren kişiye müdahale etmeyin, başka hastalara veya kendinize ait kalp ilaçlarını vermeyin.

Hemen ambulans çağırarak, hastayı en yakın tam donanımlı hastaneye ulaştırın. Bu esnada, kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere yatırın.

Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, kalbe daha çok kan akışının gitmesini sağlayın.

Vücudunu ve boynunu sıkan kıyafetleri gevşetin. Önemli olanın hastayı tetkik ve tedavilerinin uygun şekilde yapılabileceği bir hastaneye ulaştırmak olduğunu unutmayın.