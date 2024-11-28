Bacaklardaki bu belirti kalp krizi işaretiymiş! Herkes bir zararı yok sanıyordu
Dr. Babak Ashrafi, bacaklardaki aşırı parlak görüntünün zayıf kan dolaşımıyla bağlantılı olabileceğini belirterek uyardı. Uzman isim, parlak bacakların genellikle kalp krizi riski taşıyan kişilerde görüldüğünü açıkladı.
Kalp krizinin yaygın belirtileri arasında nefes darlığı, mide bulantısı, kol ağrısı ve hazımsızlık gibi semptomlar yer alır. Ancak Dr. Babak Ashrafi'ye göre bacaklardaki parlak ve canlı görüntü de kalp krizi belirtisi olabilir. Çünkü ciltteki parlaklık, çoğu zaman kardiyovasküler bir rahatsızlık olan zayıf kan dolaşımına işarettir.