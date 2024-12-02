Badem ve ceviz birlikte tüketilirse ne olur? Sağlıklı diye tercih ediliyor ama bu etkisine dikkat

BADEM VE CEVİZ

Badem ve ceviz, çiğ tüketildiklerinde fazla miktarda yenildiğinde zehirlenmeye yol açabilir. Bu, özellikle cevizin yüksek oranda toksik bileşenler (örneğin, siyanür bileşenleri) içerebilmesi ile ilgilidir. Çok fazla yenmesi, sindirim sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir.

Her iki kuruyemiş de kalorisi yüksek gıdalardır. Aşırı tüketildiklerinde kilo alımına neden olabilir. Bu yüzden dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir.