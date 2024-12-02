Badem ve ceviz birlikte tüketilirse ne olur? Sağlıklı diye tercih ediliyor ama bu etkisine dikkat
Bazı besinlerin birlikte tüketimi, vücuttaki toksin oranını artırarak gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Besinlerin bir arada tercih edilmesi, kilo alımı ve alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunlarına da neden olabilir. İşte birlikte tüketilmesi riskli olan gıdalar:
DOMATES VE PATATES
Domates ve patates, her ikisi de solanaceae ailesine ait bitkilerdir ve aynı aileden gelen bitkiler, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara veya zehirlenmelere yol açabilir. Özellikle çiğ domatesle birlikte patates yenmesi, vücutta toksin birikmesine neden olabilir.