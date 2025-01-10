Bağırsak kanserini böbrek taşı sandılar: İşte doktorların bile anlamakta zorlandığı 2 belirti
Son günlerde gençler arasında yayılımı artan kolon kanseri vakaları, dünyadaki birçok sağlık otoritesinin gündeminde yer alıyor. Uzmanlar, bağırsak kanserine genellikle aşırı antibiyotik kullanımı ve işlenmiş gıda tüketiminin neden olduğunu düşünse de, kanserin ortaya çıkışında daha birçok farklı etken devreye girebiliyor. Birleşik Krallık'ta yaşayan Zoe Gardner-Lawson, kolon kanseri belirtilerinin ilk etapta doktorlar tarafından böbrek taşı sanıldığını belirterek, herkesi ölümcül hastalığın semptomlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Berkshire bölgesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zoe Gardner-Lawson, 2024 yılının Ağustos ayında şiddetli sırt ağrıları yaşamaya başladı. Çok geçmeden hastaneye giden 36 yaşındaki kadına, ağrılarının azalması için antibiyotik verildi. Ancak ağrı, haftalar sonra karın bölgesine de yayıldı. Doktorlar, genç kadında böbrek taşı olabileceğinden şüphelendi ancak daha sonra yapılan vücut tomografisi sonucunda, bağırsaklarda 5 cm’lik bir tümör tespit edildi. Tümör, karaciğer başta olmak üzere diğer organlara da yayılmıştı ve kanser, 4. evredeydi.