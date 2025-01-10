Bağırsak kanserini böbrek taşı sandılar: İşte doktorların bile anlamakta zorlandığı 2 belirti

Berkshire bölgesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zoe Gardner-Lawson, 2024 yılının Ağustos ayında şiddetli sırt ağrıları yaşamaya başladı. Çok geçmeden hastaneye giden 36 yaşındaki kadına, ağrılarının azalması için antibiyotik verildi. Ancak ağrı, haftalar sonra karın bölgesine de yayıldı. Doktorlar, genç kadında böbrek taşı olabileceğinden şüphelendi ancak daha sonra yapılan vücut tomografisi sonucunda, bağırsaklarda 5 cm’lik bir tümör tespit edildi. Tümör, karaciğer başta olmak üzere diğer organlara da yayılmıştı ve kanser, 4. evredeydi.