Bağırsak kanserini yenmeye yardımcı: Mutfağınızdaki mucize baharat

Bilim insanları, zerdeçalın içeriğindeki kurkumin maddesinin bağırsak kanserine karşı koruyucu etkiler gösterebileceğini ortaya koydu.

Bağırsak kanserini yenmeye yardımcı: Mutfağınızdaki mucize baharat - 1

Leicester Üniversitesi’nde yürütülen yeni bir araştırma, zerdeçala parlak turuncu rengini veren kurkumin bileşiğinin, bağırsaklardaki erken evre kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini ortaya koydu. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, kurkuminin tümör oluşumuna yol açan hücrelerin çoğalmasını durdurduğu gözlemlendi.

Araştırmacılar, kurkuminin kanser hücrelerinin yayılımında rol oynayan önemli bir proteine bağlanarak bu proteinin çalışmasını engellediğini keşfetti. Cancer Letters dergisinde yayımlanan çalışmada, kurkuminin özellikle kanser kök hücrelerinin büyümesini durdurduğu ve bu hücreleri daha az zararlı hale getirdiği belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Bağırsak kanserini yenmeye yardımcı: Mutfağınızdaki mucize baharat - 2

Deneysel çalışmalarda, kurkumin desteği verilen bağırsak dokularında tümör gelişiminin hem önlendiği hem de tekrarlanmasının engellendiği kaydedildi. Ayrıca, kanser hücreleriyle enfekte edilen fareler üzerinde yapılan testlerde kurkuminin tümör büyümesini yavaşlattığı ve hayvanların yaşam süresini uzattığı bildirildi.

Uzmanlar, insanlar üzerinde potansiyel etkiyi gözlemlemek için günde 1,5 ila 2 gram saf kurkumin kullanılması gerektiğini belirtiyor. Ancak zerdeçal tozu ağırlıkça yalnızca yüzde 2 ila 5 oranında kurkumin içerdiğinden, bu miktarın karşılanabilmesi için günlük yaklaşık 40-100 gram zerdeçal tüketilmesi gerekiyor. Bu sebeple, bilimsel çalışmalarda çoğunlukla yoğunlaştırılmış kurkumin takviyeleri kullanılıyor.


Bağırsak kanserini yenmeye yardımcı: Mutfağınızdaki mucize baharat - 3

Araştırmacılar, zerdeçalın düşük toksisiteye sahip olması ve ucuzluğu nedeniyle koruyucu tedavide cazip bir seçenek sunduğunu vurguluyor.


Bağırsak kanserini yenmeye yardımcı: Mutfağınızdaki mucize baharat - 4

GENÇ YAŞTA BAĞIRSAK KANSERİ VAKALARINDA ARTIİ

İngiltere’de her yıl yaklaşık 44 bin kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuluyor ve bu sayı her 12 dakikada bir yeni bir vakaya işaret ediyor. Yıllık ölüm sayısı ise 17 bini aşıyor. The Lancet dergisinin verilerine göre, vakalarda %3,6 oranında artış gözlemlenirken, özellikle 50 yaş altı bireylerde teşhis oranlarında dikkat çekici bir yükseliş olduğu belirtiliyor.

Uzun yıllar boyunca yaşlılık hastalığı olarak kabul edilen kolorektal kanserin, son dönemde 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlardaki bireyleri de etkilemeye başlaması, sağlık uzmanları arasında endişeye neden oluyor. Uzmanlar, kötü beslenme alışkanlıkları, obezite, işlenmiş et tüketimi ve düşük lifli diyetin risk faktörleri arasında yer aldığını aktarıyor.


Bağırsak kanserini yenmeye yardımcı: Mutfağınızdaki mucize baharat - 5

Kaliforniya San Diego Üniversitesi’nde yapılan bir diğer araştırmada ise, bağırsak kanseri ile yaygın bir gıda kaynaklı bakteri olan E. coli arasında olası bir bağ keşfedildi. Genç kolon kanseri hastalarından alınan DNA örneklerinde, çocukluk çağında tetiklenmiş olabileceği düşünülen genetik değişikliklere ve E. coli'nin ürettiği kolibaktin adlı kansere bağlı toksine rastlandı.

E. coli’nin en sık görülen kaynakları arasında az pişmiş kıyma bulunurken, marul ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikler de kirli su veya hayvan teması yoluyla risk oluşturabiliyor.

Bağırsak kanserini yenmeye yardımcı: Mutfağınızdaki mucize baharat - 6

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Cancer Research UK, kurkuminin kansere karşı umut vadettiğini kabul etmekle birlikte, özellikle dozaj ve uzun vadeli etkiler konusunda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Kurumun internet sitesinde şu ifadeye yer veriliyor:

“Zerdeçalın içindeki kurkumin adlı maddenin bazı kanser türlerinde kanser hücrelerini öldürebildiğine dair bazı kanıtlar var. Ancak, şu anda zerdeçal veya kurkuminin insanlarda kanseri önleyebileceğini veya tedavi edebileceğini gösteren net bir kanıt yok.”

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