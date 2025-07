Bağırsak kanserini yenmeye yardımcı: Mutfağınızdaki mucize baharat

GENÇ YAŞTA BAĞIRSAK KANSERİ VAKALARINDA ARTIİ

İngiltere’de her yıl yaklaşık 44 bin kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuluyor ve bu sayı her 12 dakikada bir yeni bir vakaya işaret ediyor. Yıllık ölüm sayısı ise 17 bini aşıyor. The Lancet dergisinin verilerine göre, vakalarda %3,6 oranında artış gözlemlenirken, özellikle 50 yaş altı bireylerde teşhis oranlarında dikkat çekici bir yükseliş olduğu belirtiliyor.



Uzun yıllar boyunca yaşlılık hastalığı olarak kabul edilen kolorektal kanserin, son dönemde 20’li, 30’lu ve 40’lı yaşlardaki bireyleri de etkilemeye başlaması, sağlık uzmanları arasında endişeye neden oluyor. Uzmanlar, kötü beslenme alışkanlıkları, obezite, işlenmiş et tüketimi ve düşük lifli diyetin risk faktörleri arasında yer aldığını aktarıyor.