Bağırsak kanserini yenmeye yardımcı: Mutfağınızdaki mucize baharat
Bilim insanları, zerdeçalın içeriğindeki kurkumin maddesinin bağırsak kanserine karşı koruyucu etkiler gösterebileceğini ortaya koydu.
Leicester Üniversitesi’nde yürütülen yeni bir araştırma, zerdeçala parlak turuncu rengini veren kurkumin bileşiğinin, bağırsaklardaki erken evre kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini ortaya koydu. Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, kurkuminin tümör oluşumuna yol açan hücrelerin çoğalmasını durdurduğu gözlemlendi.
Araştırmacılar, kurkuminin kanser hücrelerinin yayılımında rol oynayan önemli bir proteine bağlanarak bu proteinin çalışmasını engellediğini keşfetti. Cancer Letters dergisinde yayımlanan çalışmada, kurkuminin özellikle kanser kök hücrelerinin büyümesini durdurduğu ve bu hücreleri daha az zararlı hale getirdiği belirtildi.