Bağırsakları çalıştıran besin: Probiyotik zengini
Uzmanlar, sindirim sisteminin sadece gıdaların işlenmesinden sorumlu olmadığını, aynı zamanda bağışıklık, ruh hali, cilt sağlığı ve hatta kronik hastalıklarla da doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu sistemin en yakın müttefikleri ise mutfaklarımızda yıllardır bulunan, ama son dönemde hak ettiği ilgiyi görmeye başlayan fermente gıdalar.
Probiyotikler açısından zengin olan bu geleneksel lezzetler, bağırsak mikrobiyomunu destekleyerek sindirimi kolaylaştırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve genel sağlığı olumlu etkiliyor. İşte bağırsaklarınıza iyi gelecek, sofralara lezzet katacak fermente gıdalar.