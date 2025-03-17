Bağırsakları çalıştırıp sindirimi düzenliyor: Geceleri 1 bardak içmek yeter
Chia tohumları süper gıda olarak muazzam bir popülerlik kazandı ve bunun iyi bir nedeni var! Bu minik tohumlar lif, antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleriyle doludur. Birçok kişi sabahları bunları smoothielere veya yoğurtlara eklerken, geceleri chia tohumu suyu içmek daha da fazla fayda sağlayabilir. Sindirimi, hidrasyonu ve genel sağlığı desteklemek için gece boyunca çalışır. Peki neden onu gece rutininizin bir parçası yapmalısınız? İşte yatmadan önce chia tohumu suyu tüketmenin faydaları.
UYURKEN DAHA İYİ SİNDİRİM
Chia tohumları, suda bekletildiğinde jel benzeri bir kıvama dönüşen çözünür lif açısından zengindir. Geceleri chia tohumu suyu içmek, bağırsaklarınızı sağlıklı tutarak ve sabahları düzgün bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca kabızlığı ve şişkinliği önleyerek uyandığınızda kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlar.