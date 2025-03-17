Bağırsakları çalıştırıp sindirimi düzenliyor: Geceleri 1 bardak içmek yeter

DİNLENDİRİCİ

Chia tohumları, vücudun serotonin ve melatonin üretmesine yardımcı olan bir amino asit olan triptofan içerir; ikisi de iyi bir gece uykusu için gereklidir. Sık sık huzursuzluk veya uykusuzlukla mücadele ediyorsanız, yatmadan önce bir bardak chia tohumu suyu zihninizi doğal olarak sakinleştirebilir ve uyku kalitenizi artırabilir.







