Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin

Ayrıca chia tohumlarının kan şekeri seviyelerini düzenleme ve insülin artışlarını önleme konusunda etkili olduğunu vurgulayan Dr. Sethi, bu özelliğin tip 2 diyabet hastaları için faydalı olabileceğini söylüyor.



Chia tohumlarını tüketmeden önce birkaç saat suda bekletmek, hem besin emilimini artırıyor hem de sindirimi kolaylaştırıyor. Smoothie, yulaf lapası ya da yoğurt gibi gıdalara ekleyerek günlük lif ihtiyacını karşılamak mümkün.