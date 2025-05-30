Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin
Bağırsak sağlığını güçlendirmek ve sindirim sistemini düzenlemek için tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar bağırsak sağlığınız desteklemek; kabızlık, şişkinlik gibi sorunlardan kurtulmak için günlük beslenmeye chia tohumu ekleyebileceğinizi söylüyor.
Harvard ve Stanford üniversitelerinde eğitim almış gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bağırsak sağlığını desteklemek isteyenlere basit ama etkili bir öneride bulundu: Günlük beslenmeye chia tohumu eklemek.