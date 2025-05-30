Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin

Bağırsak sağlığını güçlendirmek ve sindirim sistemini düzenlemek için tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar bağırsak sağlığınız desteklemek; kabızlık, şişkinlik gibi sorunlardan kurtulmak için günlük beslenmeye chia tohumu ekleyebileceğinizi söylüyor.

Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin - 1

Harvard ve Stanford üniversitelerinde eğitim almış gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bağırsak sağlığını desteklemek isteyenlere basit ama etkili bir öneride bulundu: Günlük beslenmeye chia tohumu eklemek.

N-LIFE HABERLERİ

Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin - 2

Dr. Sethi, lif, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin olan chia tohumlarının sindirimi kolaylaştırdığını, kabızlığı giderdiğini ve bağırsak mikrobiyotasını desteklediğini söylüyor. Sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi bulunan Sethi, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bağırsak sağlığınızı güçlendirmek için yapabileceğiniz en basit adım, her gün chia tohumu tüketmek. Bu tohumlar sadece sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığını da destekler."

Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin - 3

BAĞIRSAK SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Bağırsak sağlığı, yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı kalmıyor; bağışıklık sisteminden ruh haline, zihinsel berraklıktan genel yaşam kalitesine kadar pek çok alanı etkiliyor. Uzmanlara göre bağırsaklar bu yüzden "ikinci beyin" olarak anılıyor.


Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin - 4

Modern beslenme alışkanlıklarının çoğu, işlenmiş gıdalar ve katkı maddeleri nedeniyle bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor. Ancak Dr. Sethi'ye göre, chia tohumu gibi doğal besinlerle bu dengenin yeniden kurulması mümkün.

Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin - 5

CHİA TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ

Yaklaşık 28 gramlık (2 yemek kaşığı) chia tohumu şu besin öğelerini içeriyor:

  • Kalori: 138
  • Lif: 10,6 g
  • Protein: 4,7 g
  • Yağ: 8,7 g (5 gramı omega-3)
  • Kalsiyum: Günlük ihtiyacın %18’i
  • Magnezyum: %23
  • Fosfor: %27
  • B1 Vitamini: %15
  • B3 Vitamini: %16
Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin - 6

NASIL TÜKETİLMELİ?

Dr. Sethi, chia tohumlarının suyla temas ettiğinde jel benzeri bir yapı kazandığını ve bu sayede sindirimin kolaylaştığını belirtiyor. En iyi sonuç için yulaf ezmesi, yoğurt veya su gibi sıvı gıdalarla birlikte tüketilmesini öneriyor.


Bağırsakları düzenlemenin yolunu Harvardlı uzman açıkladı: Sindirimi kolaylaştıran besin - 7

Ayrıca chia tohumlarının kan şekeri seviyelerini düzenleme ve insülin artışlarını önleme konusunda etkili olduğunu vurgulayan Dr. Sethi, bu özelliğin tip 2 diyabet hastaları için faydalı olabileceğini söylüyor.

Chia tohumlarını tüketmeden önce birkaç saat suda bekletmek, hem besin emilimini artırıyor hem de sindirimi kolaylaştırıyor. Smoothie, yulaf lapası ya da yoğurt gibi gıdalara ekleyerek günlük lif ihtiyacını karşılamak mümkün.

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