Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Beslenmenin kritik rolü

Bağışıklık sisteminin dört bölümü vardır:



Beyaz kan hücreleri: Aksi takdirde lökositler olarak da adlandırılan bu hücreler bağışıklık sisteminde önemlidir.

Lenf düğümleri: Vücutta bulunan ve lenfositleri serbest bırakan küçük, fasulye benzeri organlar.



Lenfositleri taşıyan lenf damarları olarak bilinen yollar vardır.

Kemik iliği: Bu yumuşak, yağlı doku, kan hücrelerinin yapıldığı kemiklerin içinde bulunur.



Bağışıklık iki türdür:



Doğuştan Bağışıklık: Bu, doğumdan itibaren mevcuttur ve bir patojen saldırdığında hemen aktive olur. Yabancı parçacıkları vücuttan uzak tutan belirli bariyerler ve savunma mekanizmaları içerir. Bu bağışıklık, tükürük enzimleri, doğal öldürücü hücreler, sağlam deri ve nötrofiller vb. dahil olmak üzere doğal direnç bileşenlerini sağlayarak bize yardımcı olur ve bunlar, bir patojene veya antijenlere maruz kalmadan önce doğumda enfeksiyonlara karşı ilk tepkiyi üretir.



Edinilmiş Bağışıklık: Bu, doğumda mevcut değildir ancak edinilir. Uyum sağlama süreci, bir bireyin bağışıklık sisteminin yabancı istilacılarla temas etmesi ve yabancı antijenleri tanımlamasıyla başlar.





