Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Beslenmenin kritik rolü

Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlüyse vücudunuz hastalıklara karşı o kadar dirençli olur. Vücudunuz doğuştan ve sonradan kazanılmış bağışıklığa sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı beslenme önemlidir. Vitaminler, mineraller, probiyotikler ve antioksidanlar bağışıklığı güçlendirir. Şeker alımını azaltmak da önemlidir. Dengeli bir diyet ve sağlıklı bir yaşam tarzı güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmazdır.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Beslenmenin kritik rolü - 1

Bağışıklık sistemi, vücudu kanserden, enfeksiyondan ve diğer hastalıklardan korumaya yarayan bir hücre, doku ve savunma organları ağıdır. Yabancı maddeleri tanıma ve bağışıklık sistemini korumak için onunla savaşma görevini bir arada yürüten ve koordine eden çok sayıda protein ve hücreden oluşur.


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Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Beslenmenin kritik rolü - 2

Bağışıklık sisteminin dört bölümü vardır:

Beyaz kan hücreleri: Aksi takdirde lökositler olarak da adlandırılan bu hücreler bağışıklık sisteminde önemlidir.

Lenf düğümleri: Vücutta bulunan ve lenfositleri serbest bırakan küçük, fasulye benzeri organlar.

Lenfositleri taşıyan lenf damarları olarak bilinen yollar vardır.

Kemik iliği: Bu yumuşak, yağlı doku, kan hücrelerinin yapıldığı kemiklerin içinde bulunur.

Bağışıklık iki türdür:

Doğuştan Bağışıklık: Bu, doğumdan itibaren mevcuttur ve bir patojen saldırdığında hemen aktive olur. Yabancı parçacıkları vücuttan uzak tutan belirli bariyerler ve savunma mekanizmaları içerir. Bu bağışıklık, tükürük enzimleri, doğal öldürücü hücreler, sağlam deri ve nötrofiller vb. dahil olmak üzere doğal direnç bileşenlerini sağlayarak bize yardımcı olur ve bunlar, bir patojene veya antijenlere maruz kalmadan önce doğumda enfeksiyonlara karşı ilk tepkiyi üretir.

Edinilmiş Bağışıklık: Bu, doğumda mevcut değildir ancak edinilir. Uyum sağlama süreci, bir bireyin bağışıklık sisteminin yabancı istilacılarla temas etmesi ve yabancı antijenleri tanımlamasıyla başlar.


Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Beslenmenin kritik rolü - 3

Bağışıklık hücreleri de dahil olmak üzere hücrelerin düzgün çalışması için, çeşitlendirilmiş bir diyetin parçası olarak yeterli besin tüketmek gereklidir. Diyetteki bazı kalıplar, vücudu mikrobiyal istila ve aşırı iltihaplanmaya karşı daha etkili bir şekilde hazırlayabilir, ancak belirli yiyeceklerin bağışıklık sistemini savunabileceği şüphelidir. Vücudun bağışıklık tepkisinin her aşaması birçok mikro besinin varlığına dayanır.


Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Beslenmenin kritik rolü - 4

Kişinin bağışıklığı düşükse, herhangi bir hastalığa yakalanma olasılığı yüksektir. Bu olasılığı azaltmak için, kişi iyi beslenme alışkanlıklarına sahip olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için, iyi beslenmeleri gerekir.

Beslenme, bağışıklık hücrelerine yeterli konsantrasyonda uygun besinleri sağlayarak maksimum bağışıklık tepkisinin kontrolünde kritik öneme sahiptir.


Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Beslenmenin kritik rolü - 5

Dengeli miktarda vitamin ve mineral tüketmek gibi uygun bir diyetle bağışıklığımızı artırabiliriz; demir, çinko, C vitamini ve D vitamini gerekli besinlerdir.

"Yeşil yapraklı sebzeler", "meyveler" ve "fındık ve tohumlar" dahil ederek antioksidan gıdaları tercih edin. Muz, soğan ve sarımsak yiyerek prebiyotik alın ve yoğurt, kefir ve fermente gıdalarda bulunan probiyotikleri alın.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Beslenmenin kritik rolü - 6

Aşırı şeker alımını azaltmak, beyaz kan hücrelerini yavaşlatarak bağışıklık fonksiyonunu etkileyecektir. Birçok paketlenmiş gıdanın kötü yağlar ve iltihaplı kimyasallar içerdiği söylenmiştir. Bağışıklık sistemimizin uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlamak için uygun ve dengeli bir beslenmeye ihtiyaç vardır. Ayrıca bol su için ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürün.

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