Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Beslenmenin kritik rolü
Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlüyse vücudunuz hastalıklara karşı o kadar dirençli olur. Vücudunuz doğuştan ve sonradan kazanılmış bağışıklığa sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı beslenme önemlidir. Vitaminler, mineraller, probiyotikler ve antioksidanlar bağışıklığı güçlendirir. Şeker alımını azaltmak da önemlidir. Dengeli bir diyet ve sağlıklı bir yaşam tarzı güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmazdır.
Bağışıklık sistemi, vücudu kanserden, enfeksiyondan ve diğer hastalıklardan korumaya yarayan bir hücre, doku ve savunma organları ağıdır. Yabancı maddeleri tanıma ve bağışıklık sistemini korumak için onunla savaşma görevini bir arada yürüten ve koordine eden çok sayıda protein ve hücreden oluşur.