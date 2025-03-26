Bahar alerjisi ne zaman başlar, belirtileri neler?
İlkbahar mevsimi, doğanın uyanışı ve sıcak havaların habercisi olsa da, bazı kişiler için alerjik şikayetlerin artması anlamına gelir. Havada yoğunlaşan polenler ve çevresel etkenler, özellikle bahar aylarında alerjik rinit ve göz alerjisi gibi rahatsızlıkların artmasına neden olur. Peki, bahar alerjisi ne zaman başlar, belirtileri neler?
Baharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığında büyük bir artış olur. Bunun nedeni havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenlerdir. Kişi alerjik bir bünyeye sahipse, vücuda giren polenler bazı maddelerin salgılanmasına neden olur. Bu da gözlerdeki ve burun zarlarındaki kılcal damarların genişleyerek dokuların şişmesine yol açar. Bunun sonucunda bahar alerjisine ait bulgular oluşur. Bahar alerjisine halk arasında ''saman nezlesi'' denir.