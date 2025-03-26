Bahar alerjisi ne zaman başlar, belirtileri neler?

İlkbahar mevsimi, doğanın uyanışı ve sıcak havaların habercisi olsa da, bazı kişiler için alerjik şikayetlerin artması anlamına gelir. Havada yoğunlaşan polenler ve çevresel etkenler, özellikle bahar aylarında alerjik rinit ve göz alerjisi gibi rahatsızlıkların artmasına neden olur. Peki, bahar alerjisi ne zaman başlar, belirtileri neler?

Bahar alerjisi ne zaman başlar, belirtileri neler? - 1

Baharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığında büyük bir artış olur. Bunun nedeni havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenlerdir. Kişi alerjik bir bünyeye sahipse, vücuda giren polenler bazı maddelerin salgılanmasına neden olur. Bu da gözlerdeki ve burun zarlarındaki kılcal damarların genişleyerek dokuların şişmesine yol açar. Bunun sonucunda bahar alerjisine ait bulgular oluşur. Bahar alerjisine halk arasında ''saman nezlesi'' denir.

N-LIFE HABERLERİ

Bahar alerjisi ne zaman başlar, belirtileri neler? - 2

BAHAR ALERJİSİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Bahar alerjisi genellikle ilkbahar mevsiminin başlamasıyla ortaya çıkar ve havadaki polen miktarının artmasına bağlı olarak şiddetlenir. Özellikle Mart ayından itibaren ağaçlar, çimenler ve yabani otlar polen yaymaya başlar ve bu durum genellikle Haziran ayına kadar devam eder. Ancak bazı bitki türlerinin polenleri sonbahara kadar etkili olabilir.

Bahar alerjisi ne zaman başlar, belirtileri neler? - 3

BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELER?

Bahar alerjisi olan kişilerde aşağıdaki belirtiler sıkça görülür:

  • Burun akıntısı ve tıkanıklığı

  • Hapşırma krizleri

  • Gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma

  • Boğazda kaşıntı ve kuruluk hissi

  • Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

  • Öksürük ve nefes darlığı (Astım hastalarında şikayetler artabilir)

  • Yorgunluk ve halsizlik
Bahar alerjisi ne zaman başlar, belirtileri neler? - 4

BAHAR ALERJİSİNE KARŞI NE YAPILABİLİR?

  • Polen yoğunluğunun fazla olduğu sabah ve öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının.

  • Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin ve yüzünüzü yıkayın.

  • Pencereleri kapalı tutarak evinize polen girişini sınırlandırın.

  • Doktor tavsiyesiyle alerji ilaçları ve burun spreyleri kullanabilirsiniz.
Bahar alerjisi ne zaman başlar, belirtileri neler? - 5

Bahar alerjisinden korunmak için çevresel önlemler ve doğru tedavi yöntemleriyle mevsimi daha rahat geçirmeniz mümkün. Eğer belirtileriniz şiddetliyse bir uzman hekime başvurmanız önemlidir.

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