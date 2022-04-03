Bahar yorgunluğuna dikkat: Ciddi hastalıklara yol açabilir!

Haberler | 03.04.2022 - 15:10
Soğuk ve yıpratıcı kış günleri geride kalıp bahar mevsimine girerken hem ısının hem de nem oranının değişmesi birçok kişide ‘bahar yorgunluğu’ olarak adlandırılan halsizlik, yorgunluk, depresif ruh hali, sürekli uyuma isteği ve dikkatini toplayamama gibi sorunlara neden olabiliyor. Ancak uzun süren bahar yogunluklarına dikkat etmek gerekiyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Batmacı, bugünlerde havaların değişimiyle birlikte polikliniklere yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlerle gelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi.
Uzman Dr. Batmacı, sağlık hizmetlerine başvuruların yaklaşık üçte birinin halsizlik nedeniyle yapıldığını, ancak toplum tarafından ‘bahar yorgunluğu’ diye nitelendirilen bu durumun geçici olabildiği gibi, altında ciddi nedenler de yatabildiğini belirtti.
Erken tanı ve tedavinin bu durumda büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Batmacı'ya göre yorgunluğun süresi önemli. Kısa süreli yorgunluklar genellikle daha iyi huylu. Akut tıbbi durum değişiklikleri ve yeni karşılaşılan stres faktörü ya da önceki akşam fazla eğlenmek, susuz kalmak, soğuk algınlığı başlangıcı, vitamin ve mineral eksikliği, açlık gibi geçici etkenlerle ortaya çıkabiliyor.
Bazen de yorgunluğun nedeni sadece fazla çalışmak olabilir. Bu tür akut yorgunluk herkeste görülebilir. Ancak yorgunluğun bir aydan fazla sürmesi olağanın ötesine geçilip, altta yatan nedenlerin mutlaka araştırılması gerekir.
Bir aydan uzun süren yorgunluğun altında ciddi bir hastalık yatıp yatmadığını anlamak için hekime başvurmak, detaylı fiziki muayene olmak ve semptomlara uygun tetkikler yapılması çok önemli.
Örneğin, kan tahlili, görüntüleme ya da bazı daha özellikli diğer tetkik yöntemleri kullanılabilir.
Hastanın uyku problemi olması, gündüz uyku hali, horlama tariflemesi uyku apne sendromunu, hayattan zevk alamama depresyonu, ateş olması enfeksiyon hastalığını, kilo kaybı fazla çalışan tiroit bezini, depresyonu ya da kanseri düşündürebilir.
Bu nedenle yorgunluğu bir aydan uzun süren kişilerin mutlaka hekime danışmaları gerekir.
Hekim tarafından saptanan asıl nedenin, yani hastalığın tedavisi, hastaya ve eşlik eden olası hastalıklara göre değişir.
İlaç tedavisi, cerrahi tedavi, radyoaktif tedaviler, bilişsel davranış terapileri, psikoterapiler, destekleyici ilişkiler, egzersiz, bir işte çalışma gibi sayısız, kişiye ve nedene özel tedavi yöntemi var.
-Anemi (kansızlık)
-Tiroit hastalıkları
-Fibromiyalji
-Karaciğer ve böbrek hastalıkları
-Akciğer ve kalp hastalıkları
-Kanser
-Kan hastalıkları
-Depresyon ve anksiyete bozuklukları,
-İş, aile ve sosyal yaşantıyı etkileyen psikolojik bozukluklar
-Kronik tükenmişlik sendromu