Bahar yorgunluğuna dikkat: Ciddi hastalıklara yol açabilir!

Erken tanı ve tedavinin bu durumda büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Batmacı'ya göre yorgunluğun süresi önemli. Kısa süreli yorgunluklar genellikle daha iyi huylu. Akut tıbbi durum değişiklikleri ve yeni karşılaşılan stres faktörü ya da önceki akşam fazla eğlenmek, susuz kalmak, soğuk algınlığı başlangıcı, vitamin ve mineral eksikliği, açlık gibi geçici etkenlerle ortaya çıkabiliyor.

Bazen de yorgunluğun nedeni sadece fazla çalışmak olabilir. Bu tür akut yorgunluk herkeste görülebilir. Ancak yorgunluğun bir aydan fazla sürmesi olağanın ötesine geçilip, altta yatan nedenlerin mutlaka araştırılması gerekir.