Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları

Haberler | 25.03.2022 - 14:17 - Son Güncelleme : 25.03.2022 - 14:23

Baharın gelişiyle otlar, çimenler, ağaçlar çiçek açar ve polenler çevreye saçılır. Bahar ayları, alerjisi olanlar yetişkin ve çocuklar için kabustur. Alerjisi olanlar için kamp, yürüyüş ve yeşil alan gibi açık hava aktivitelerine yönelmek de polenler nedeniyle oldukça risklidir. İşte ilkbaharın keyfini açık havada çıkarırken dikkat etmeniz gerekenler...

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 1

Bahar aylarının gelmesiyle, çocuk ve yetişkinlerinlerde alerjik durumlar etkisini göstermeye başlıyor. Çocuk , Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bahar aylarında alerjenlerle savaşmanız için 10 ipucu açıkladı. Bu yöntemlerle, baharın keyfini açıkhavada rahatça çıkarabilir, alerjinin etkilerinden korunabilirsiniz.

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 2

1-KIYAFETLERİNİZİ AÇIK HAVADA KURUTMAYIN

Polenlere karşı alerjinin, bronşlarda alerjik astım, burunda alerjik rinit ve gözlerde göz alerjisi şeklinde kendisini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Akçay, kıyafetlerinizi açık havada kurutmayın uyarısı yaptı. Akçay'a göre dışarıda giyilen giysilerinizi eve geldiğinizde değiştirmeniz ve temizlemeniz gerekiyor. Kıyafetleri, dışarıda bir alan yerine kurutma makinesinde kurutun. Mümkünse ılık bir duş alın, burnunuzu su ile gargara yapın, özellikle saçlarınızın yıkanması saçlara yapışan polenlerin temizlenmesi açısından önemli. Çünkü polen, elyaflara kolayca yerleşebilir ve daha sonra çamaşırları giydiğinizde semptomları tetikleyebilir. 

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 3

2-AÇIK HAVADA ŞAPKA VE GÖZLÜK KULLANIN

Alerjiyle mücadelede başarılı olmak için başınıza şapka, gözlerinize polen girmesini önlemek için güneş gözlüğü takın. Özellikle, bahar aylarında dışarı çıkarken maske kullanın ve gözlerinizin yan kısımlarını kapatan güneş gözlüğü kullanın.

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 4

3-SİGARADAN KAÇININ

Sigara kullanımı tıkalı, akan ve kaşıntılı burnu ve gözlerin sulanmasını tetikler. Açık havada vakit geçirirken sigara içilen ortamlardan uzak durun, sigara içilmeyen kolektif dış mekanları, otel odalarını ya da restoranları seçin. Öte yandan, odun yanan şömine ateşinden çıkan duman ve aerosol spreyler gibi semptomlarınızı artıracak  duman türlerinden de kaçının.

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 5

4-HAVA DURUMUNU TAKİP EDİN

Yerel hava durumunu takip edin. Daha yüksek polen oluşumuna neden olan yüksek ısının olduğu günler, fırtına sırasında oluşan rüzgarı fark ederek önlem alın. Covid-19 döneminde kullanılan maskeler, polenle teması önemli derece azaltır. Bu günler, muhtemelen 'fırtına astımı' olarak bilinen bir fenomene neden olabilir. Astım hastaları, özellikle fırtınadan sonra dışarı çıkarsa şiddetli reaksiyonlar gösterebilirler.

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 6

5-BURNUNUZU TEMİZLEYİN

Burnunuzu su ile sık sık gargara yapın, burun temizleme kitleri kullanın. Burun içinin yıkanması için fizyolojik tuzlu su solüsyonları (1 litre suya 1 çay kaşığı tuz) ve daha yoğun tuzlu su solüsyonları (1 litre suya 2 çay kaşığı tuz) kullanın.  

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 7

6-YÜRÜYÜŞ İÇİN SABAH SAATLERİNİ TERCİH ETMEYİN

En yüksek polen sayısı genellikle, sabah güneş doğmaya başladığında olur. Yürüyüş için öğleden sonra veya akşam geç saatlerini tercih edin. 

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 8

7-HEPA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI KULLANIN

Taşınabilir filtreli hava temizleme cihazı kullanın. Hepa filtreli bir elektrik süpürgesiyle düzenli olarak evinizi süpürün. Arabanızdaki ve evinizdeki klimanın polen filtrelerini sıklıkla değiştirin. Alerjiyi yenmek için doğru zamanda açık hava egzersizleri yapın. 

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 9

8-ARABA FİLTRELERİNİ DEĞİŞTİRİN

Arabalardaki en iyi filtreler bile eskir ve dış havadaki küçük parçacıklar filtreleme etkisini azaltır. Polen alerjiniz varsa, araba filtrenizi iki yılda bir değiştirin.

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 10

9-ETKİLİ MASKE KULLANIN

Pandemi dönemi maske kullanımı arttığı için, birçok insanın polenlerle temas azaldı ve daha az alerjik semptom yaşandı. Özellikle polenlerin fazla olduğu günlerde maske takın. Egzersiz yaparken de maske kullanın.

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları - 11

10-NAZAL MERHEM, TOZ VE YAĞ KULLANIN

Merhemler, tozların veya yağların nazal mukozaya uygulanması, bunların burun içine emilen polenleri püskürtmek veya alerjenlerinin mukoza zarlarına girmesini önlemek için bariyer görevi görür. Böylece reaksiyonları ve semptomları önler. Açık havada kaldığınız sürede polen alerjiniz varsa, burnunuzun etrafına bu merhemlerden sürün.

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