Bali Belly nedir? Bali Belly belirtileri

Tropikal destinasyonlar, özellikle Endonezya'nın gözde tatil adası Bali, doğası ve kültürüyle büyüleyici bir deneyim sunar. Ancak bu tür bölgelerde seyahat edenlerin sıklıkla karşılaştığı rahatsızlıklardan biri olan Bali Belly, tatil keyfini olumsuz etkileyebilir."Bali Belly" halk arasında kullanılan bir terimdir ve genellikle bakteriyel, viral veya parazitik enfeksiyonların yol açtığı mide ve bağırsak rahatsızlığını tanımlar. Özellikle hijyen standartlarının farklılık gösterebileceği tropikal bölgelerde daha yaygındır.