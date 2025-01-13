Balık sevmeyenlerin tüketebileceği 9 besin: Her biri Omega 3 ve B12 yönünden zengin
Zengin Omega 3 ve B12 içeriğiyle ön plana çıkan balık, damak tadı olarak çoğu kişinin favori besinleri arasında yer almıyor. Ancak balığın besin değerlerinden faydalanmak, özellikle bilişsel sağlığın korunması adına büyük önem taşıyor. İşte balık yerine tüketebileceğiniz 9 besin:
KETEN TOHUMU VE CHİA TOHUMU
Keten tohumu ve chia tohumu, iyi birer bitkisel omega-3 ve B12 kaynaklarıdır. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışmada, bu tohumların ALA (alfa-linolenik asit) gibi yağ asitleri içerdiği ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlendi.