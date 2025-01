Balık sevmeyenlerin tüketebileceği 9 besin: Her biri Omega 3 ve B12 yönünden zengin

KIRMIZI ET VE TAVUK

Kırmızı et ve tavuk, yüksek kaliteli protein ve demir kaynağıdır. Özellikle kırmızı et, balıktan alınan bazı besin öğelerini karşılayabilir. American Journal of Clinical Nutrition tarafından yayımlanan 2014 tarihli bir araştırmada, kırmızı etin demir ve protein açısından zengin olduğu ancak aşırı tüketiminde sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda bulgulara varıldı.