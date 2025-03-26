Balık yağı takviyeleri mi yoksa balık yemek mi: Hangisi daha iyi?

BALIK YEMENİN FAYDALARI

Takviyeler esas olarak omega-3'lere odaklanırken, balık yemek sadece EPA ve DHA'nın ötesine geçen eksiksiz bir besin paketi sunar. İşte balık yemenin genellikle daha iyi bir seçim olmasının nedeni:

üksek kaliteli protein: Balık, kas büyümesi ve onarımı için gerekli olan yağsız proteinin mükemmel bir kaynağıdır.

Daha fazla besin: Bütün balık, balık yağı takviyelerinin sağlamadığı besinler olan D vitamini, B vitaminleri, selenyum ve iyot içerir.

Daha iyi emilim: Vücut, besinleri takviyelerden daha verimli bir şekilde yiyeceklerden emer.

Kalp ve beyin sağlığını destekler: Çalışmalar, düzenli olarak balık yiyen kişilerin yalnızca takviye alan kişilere kıyasla felç, kalp hastalığı ve bilişsel gerileme riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir.

Belirli kanser riskini azaltabilir: Bazı araştırmalar, balık yemenin kolorektal ve meme kanseri gibi kanser riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Herhangi bir risk var mı?

Hem balık yağı takviyeleri hem de balık yemek potansiyel endişelerle birlikte gelir:

Balık yağı takviyeleri: Düşük kaliteli takviyeler cıva, PCB'ler veya diğer kirleticiler içerebilir. Yüksek dozlar ayrıca kanın incelmesine, sindirim sorunlarına veya hoş olmayan bir balık tadına neden olabilir.

Balık yemek: Bazı balıklar, özellikle hamile kadınlar ve küçük çocuklar için aşırı tüketildiğinde zararlı olabilen daha yüksek seviyelerde cıva içerir.