Baş ağrınızın nedeni şeker olabilir mi?
Şekerli gıdaların tüketimiyle ilişkili baş ağrıları, giderek daha fazla kişinin gündemine giriyor. Uzmanlara göre, kan şekeri seviyelerinde meydana gelen ani değişimler, baş ağrısının önemli bir tetikleyicisi olabilir. Özellikle öğün atlamalar veya yüksek miktarda şekerli gıdaların tüketilmesi sonrası hissedilen baş ağrıları, vücudun glikoz dengesini korumakta zorlanmasından kaynaklanıyor.
Baş ağrılarının doğrudan şekerden değil, şeker alımına bağlı gelişen hipoglisemi (düşük kan şekeri) ya da hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gibi durumlarla ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, bu dalgalanmaların “şeker çöküşü” olarak da bilinen tablolara yol açabildiğini ifade ediyor. Kan şekeri seviyelerinin aniden yükselip düşmesi, özellikle migren hassasiyeti olan bireylerde ağrıyı tetikleyebiliyor.