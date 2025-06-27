Baş ağrınızın nedeni şeker olabilir mi?

Baş ağrılarının doğrudan şekerden değil, şeker alımına bağlı gelişen hipoglisemi (düşük kan şekeri) ya da hiperglisemi (yüksek kan şekeri) gibi durumlarla ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, bu dalgalanmaların “şeker çöküşü” olarak da bilinen tablolara yol açabildiğini ifade ediyor. Kan şekeri seviyelerinin aniden yükselip düşmesi, özellikle migren hassasiyeti olan bireylerde ağrıyı tetikleyebiliyor.





