Basit bir baş ağrısıyla başlıyor: Uzmanı sessiz katile karşı uyardı
Günlük yaşantıda çoğu zaman farkına varmadığımız bir hastalık hipertansiyon. Üstelik ona sessiz katil benzetmesi bile yapılıyor. Çünkü belirti vermeden yıllarca damarları yıpratabiliyor. Peki tansiyon organlara nasıl zarar veriyor, damar yapısını nasıl bozuyor ve nelerden şüphelenmek gerek? Zeynepgül Alp NTVRadyo’da yayınlanan Doktor Bana Doğruyu Söyle programında Kardiyoloji Uzmanı Demet Erciyes'e sordu.
Hipertansiyonda tam olarak ne oluyor? Damarlardaki kan miktarı mı artıyor, kan akışı mı hızlanıyor bize anlatırmısınız?
Dr. Demet Erciyes: Hipertansiyonda kanın basıncı artıyor. Kalp biliyorsunuz pompa vazifesi görüyor. Bütün vücudumuza kanı pompalayan organ, damarların içinde bunu iletiyor. Biz tansiyonu kanın damarlara, damar duvarına yaptığı basınç olarak ölçüyoruz. Eğer basınç fazlaysa hipertansiyon söz konusu. Yüksek tansiyon bizim istemediğimiz bir durum. Çünkü damarları yıpratıyor. Şöyle düşünün; bir borunun içinde geçen suyun boruya uyguladığı basınç, tazyik söz konusu. Bu mekanik bir hasar bırakıyor damar duvarında. Yaşla birlikte nasıl cildimiz sarkıyor, elastiklik azalıyorsa damarlarımız da yaşlanıyor. Ama böyle bir mekanik bir stres söz konusuysa, bu damarlardaki sertleşme, yapısındaki bozulma daha çabuk oluyor tabii ki.