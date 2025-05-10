Basit bir baş ağrısıyla başlıyor: Uzmanı sessiz katile karşı uyardı

Birçok hastalıkta olduğu gibi erken teşhis tedavi için etkili ve önemli. Erken teşhis konusunu yine soralım hocam. En erken kaç yaşta rastlanıyor?

Dr. Demet Erciyes: Aslında ilk belirti baş ağrısı. En çok baş ağrısı, başta bir basınç hissi, sırt ağrısı, göğüs ağrısı. Şuna dikkat etmeli zamanla, eğer baş ağrısı önemsenmezse tansiyon çok yükseldiği halde kişi baş ağrısını hissetmiyor. Yani vücut buna alışıyor bir nevi. Mesela geliyor hastamız, tansiyonunu ölçüyorum 18. 'Hiçbir şikayetim yok' diyor. Çünkü ilk başlangıçta belki bunu vermiş ama zamanla bu iyice vücut alışmış. En tehlikelisi bu aslında. Daha daha da yükselerek, bu sefer beyinde ciddi bir probleme yol açarak veya zaman içerisinde bu damarlara yaptığı zararla birlikte daha dramatik bir şekilde o hasta karşımıza gelebiliyor. Anne de baba da yüksek tansiyon varsa bu kişilerin uyanık olmasında fayda var. Çevresel faktörler çok önemli, beslenme tarzı, yaşam tarzı, stresli bir işte çalışmak, bunlar önemli risk faktörleri.

Çoğu zaman ileri yani 35-40 yaşından sonra 50 yaşından ileri yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Fakat hipertansiyon kimi zaman çocukta da çok daha genç yaşta da karşımıza gelebiliyor. O zaman sekonder yani esas farklı bir sebep aramamız daha doğru. Çok erken yaşta karşımıza çıkarsa örneğin böbreklerinde darlık olabilir, doğuştan bir darlık olabilir. Mutlaka böbreklere bakmak lazım.