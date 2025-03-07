Basit bir değişiklik kanserden ölüm riskini azaltabilir

Tereyağı her mutfakta olan ve yemeklere lezzet katan bir yağ. Tereyağının sağlığa faydalı mı yoksa zararlı mı olduğu tartışmaları da sürüyor. Yapılan bir araştırma tereyağı tüketiminin daha erken ölmenize neden olabileceğini, bitkisel yağların ise yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Beslenmenizde tereyağ tercih etmek yerine zeytinyağı gibi bitkisel yağları tüketmek erken ölüm riskini azaltabilir.

Basit bir değişiklik kanserden ölüm riskini azaltabilir - 1

Yapılan bir araştırma, tereyağı tüketiminin daha erken ölmenize neden olabileceğini, bitkisel yağların ise yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Harvard Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, en fazla tereyağı tüketen kişilerin ölüm riskinin, en az tüketenlere göre yüzde 15 daha fazla olduğunu belirledi.

N-LIFE HABERLERİ

Basit bir değişiklik kanserden ölüm riskini azaltabilir - 2

BİTKİSEL YAĞLAR DAHA SAĞLIKLI

Amerikalı bilim insanları, 221.000’den fazla kişiyi 50 yıl boyunca takip ederek bu çarpıcı bulguları elde etti. Yapılan araştırma, tereyağı yerine bitkisel yağlar (herhangi bir tür) tercih eden kişilerin ölüm riskinin neredeyse yüzde 20 oranında azaldığını gösterdi. Çalışma, bitkisel yağlarda günlük her 10 gramlık artışın, kanserden ölüm riskini yüzde 11, kalp hastalığından ölüm riskini ise yüzde 6 oranında azalttığını ortaya koydu.

Basit bir değişiklik kanserden ölüm riskini azaltabilir - 3

Öte yandan, tereyağı tüketiminin günlük 10 gram artırılmasının kanserden ölüm riskini yüzde 12 oranında artırdığı belirlendi. Katılımcıların tereyağını aynı miktarda tohum yağıyla değiştirmeleri ise ölüm riskini yüzde 17 oranında azalttı. Çalışma süresince 50 bin 932 kişi hayatını kaybederken, bunların 12 bin 241’i kanserden, 11 bin 240’ı ise kalp hastalığından hayatını kaybetti.

Basit bir değişiklik kanserden ölüm riskini azaltabilir - 4

UZMANLAR NE DİYOR?

King's College London’dan beslenme profesörü Dr. Tom Sanders, araştırmanın bulgularını değerlendirdi: “Tereyağı tüketenlerin, bitkisel yağları tercih edenlere göre daha az yaşadığını gösteren önemli bir çalışma. Tereyağının doymuş yağ oranı yüksekken, bitkisel yağlar daha sağlıklı seçimlerdir. Özellikle sosyal medyada bitkisel yağlar hakkında olumsuz bilgiler dolaşırken, bu bulguların ne kadar değerli olduğunu unutmamalıyız.”

Basit bir değişiklik kanserden ölüm riskini azaltabilir - 5

Doymuş yağların, kolesterol seviyelerini artırarak kalp hastalığı riskini yükselttiği uzun zamandır biliniyor. Ayrıca, bu yağlar damarları daraltarak felç riskini artırabiliyor. 

Basit bir değişiklik kanserden ölüm riskini azaltabilir - 6

BU YAĞLAR DA SAĞLIK İÇİN RİSKLİ

Ancak, son zamanlarda tohum yağları -kolza, ayçiçeği, keten tohumu, mısır ve üzüm çekirdeği yağları- bilim insanlarının eleştirilerine maruz kaldı. Bazı araştırmalar, bu yağların kanser oranlarını artırabileceğini öne sürüyor. Bunun nedeni, tohum yağlarının yüksek seviyelerde omega-6 yağ asitleri içermesi. Omega-6’nın iltihaplanmayı artırarak kanserin büyümesine neden olabileceği düşünülüyor.

Basit bir değişiklik kanserden ölüm riskini azaltabilir - 7


Diğer yandan, omega-6 yağ asitlerinin vücut için gerekli olduğu ve sağlıklı bir cilt ile hücre zarlarının korunmasına yardımcı olduğu savunuluyor. Yapılan bazı çalışmalar, linoleik asit gibi omega-6 türlerinin kalp hastalığına bağlı ölüm riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Bu araştırma, tereyağı tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken, bitkisel yağların sağlığa olan faydalarını da vurguluyor. Ancak, tohum yağlarının içerdiği omega-6’nın sağlık üzerindeki etkileri hakkında hala tartışmalar devam ediyor.

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