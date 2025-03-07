Basit bir değişiklik kanserden ölüm riskini azaltabilir



Diğer yandan, omega-6 yağ asitlerinin vücut için gerekli olduğu ve sağlıklı bir cilt ile hücre zarlarının korunmasına yardımcı olduğu savunuluyor. Yapılan bazı çalışmalar, linoleik asit gibi omega-6 türlerinin kalp hastalığına bağlı ölüm riskini azaltabileceğini gösteriyor.



Bu araştırma, tereyağı tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken, bitkisel yağların sağlığa olan faydalarını da vurguluyor. Ancak, tohum yağlarının içerdiği omega-6’nın sağlık üzerindeki etkileri hakkında hala tartışmalar devam ediyor.