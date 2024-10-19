Başlıca nedenleri arasında polenler ve kimyasallar geliyor: Alerjik rinit nedir, neden olur, belirtileri neler?
Rinit (nezle) çok sık gördüğümüz ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan bir hastalıktır. Alerjik rinit, yaşam kalitesini etkileyebilir. Bunun yanında rinit bir çok hastalığı (astım, rinosinüzit ve orta kulak iltihabı) olumsuz yönde etkileyebilir veya ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilmektedir. Peki, alerjik rinit nedir, belirtileri neler?
Alerjik rinit, burun mukozasının alerjenlerle (polen, toz, hayvan tüyü gibi) etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan bir inflamatuar reaksiyondur. Genellikle mevsimsel (saman nezlesi) veya kalıcı (perennial) olarak ikiye ayrılır. Alerjik rinit mevsimsel (saman nezlesi) olabilir. Mevsimsel alerjik rinit’te en sık polenlere bağlı olarak bulgular ortaya çıkar. Belirli dönemlerde duyarlı olunan alerjenler havada varsa semptomlar görülür. Diğer zamanlarda şikayetleri yoktur. Semptomlar polenlere bağlı olduğu için bölgeler arasında da farklılıklar gözlenebilir.