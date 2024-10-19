Başlıca nedenleri arasında polenler ve kimyasallar geliyor: Alerjik rinit nedir, neden olur, belirtileri neler?

Rinit (nezle) çok sık gördüğümüz ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan bir hastalıktır. Alerjik rinit, yaşam kalitesini etkileyebilir. Bunun yanında rinit bir çok hastalığı (astım, rinosinüzit ve orta kulak iltihabı) olumsuz yönde etkileyebilir veya ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilmektedir. Peki, alerjik rinit nedir, belirtileri neler?

Başlıca nedenleri arasında polenler ve kimyasallar geliyor: Alerjik rinit nedir, neden olur, belirtileri neler? - 1

Alerjik rinit, burun mukozasının alerjenlerle (polen, toz, hayvan tüyü gibi) etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan bir inflamatuar reaksiyondur. Genellikle mevsimsel (saman nezlesi) veya kalıcı (perennial) olarak ikiye ayrılır. Alerjik rinit mevsimsel (saman nezlesi) olabilir. Mevsimsel alerjik rinit’te en sık polenlere bağlı olarak bulgular ortaya çıkar. Belirli dönemlerde duyarlı olunan alerjenler havada varsa semptomlar görülür. Diğer zamanlarda şikayetleri yoktur. Semptomlar polenlere bağlı olduğu için bölgeler arasında da farklılıklar gözlenebilir.

N-LIFE HABERLERİ

Başlıca nedenleri arasında polenler ve kimyasallar geliyor: Alerjik rinit nedir, neden olur, belirtileri neler? - 2

Bazı hastaların ise şikayetleri çok uzun sürelidir. Perennial (yıl boyu) alerjik riniti olan hastalar daha çok ev içi alerjenlerine duyarlıdır. Ev tozu akarları, evcil hayvan alerjenleri, mantar sporları gibi ev içinde bulunan alerjenler önlem alınmadığı takdirde yıl boyu semptomlara neden olurlar.

Başlıca nedenleri arasında polenler ve kimyasallar geliyor: Alerjik rinit nedir, neden olur, belirtileri neler? - 3

Bazı kişilerde hormonal nedenler ile rinit semptomları ortaya çıkabilir. Bu tür nezle hormonlardaki değişiklikler ile birlikte görülür. Bu durum genellikle gebelik sırasında, ergenlikte, adet dönemlerinde veya hipotiroidi durumlarında ortaya çıkar. En önemli belirtili ciddi burun tıkanıklığıdır.

Başlıca nedenleri arasında polenler ve kimyasallar geliyor: Alerjik rinit nedir, neden olur, belirtileri neler? - 4

ALERJİK RİNİT BELİRTİLERİ

Burun akıntısı (genellikle sulu)
Hapşırma
Burun tıkanıklığı
Kaşıntılı burun
Gözlerde sulanma ve kaşıntı

Başlıca nedenleri arasında polenler ve kimyasallar geliyor: Alerjik rinit nedir, neden olur, belirtileri neler? - 5

ALERJİK RİNİT NEDENLERİ

Alerjik rinitin başlıca nedenleri arasında:

Polen (ağaç, çim, yabani ot)
Toz akarları
Hayvan tüyleri
Mantar sporları
Bazı kimyasallar veya parfümler

DAHA FAZLA GÖSTER