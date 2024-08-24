Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri bulaşma yolları neler? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? Açıklama geldi
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Batı Nil Virüsü gündem oldu. İddialar ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, 2010 yılından itibaren Türkiye'de görüldüğü belirtilirken, "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir," bilgilendirmesinde bulundu. Peki, Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri bulaşma yolları neler?
Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, insanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalıktır.