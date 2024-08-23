Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? Batı Nil Virüsü bulaşma yolları

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Batı Nil Virüsü gündem oldu. İddialar ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Peki, Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? İşte Batı Nil Virüsü bulaşma yolları...

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? Batı Nil Virüsü bulaşma yolları - 1

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, insanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalıktır.

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Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? Batı Nil Virüsü bulaşma yolları - 2

Hastalığın etkeni Flaviviridae ailesinin Flaviviruscinsinde yer alan bir RNA virüsüdür. Batı Nil Virüsü (BNV)nün yaşam döngüsünde, yabani kuşlar ana konaktır. Kuşlardan kan emen sivrisinekler, hastalık etkenini insanlara, bazı memelilere (at gibi) ve yabani kuşlara taşırlar.Ancak insanlarda ve atlarda enfeksiyon düşük viremi ile seyrettiğinden bunlar diğer sivrisinekleri enfekte edemez, dolayısı ile kazara döngüye girerler ve son konak olurlar.

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? Batı Nil Virüsü bulaşma yolları - 3

BATI NİL VİRÜSÜ'NÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

BNV ilk olarak 1937 yılında Uganda’da Batı Nil bölgesinde bir kadında izole edilmiştir. Kuşlarda (kargalar ve güvercinler), ilk defa 1953 yılında Nil Deltasında tanımlanmıştır.Hastalığa yönelik insan enfeksiyonları, dünya genelinde birçok ülkede 50 yıldan daha uzun süredir görülmektedir. Hastalık, çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülür. 2018 yılında Avrupa Bölgesinde ve komşu ülkelerinde vaka sayılarında artışlar görüldüğü bildirilmektedir.

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? Batı Nil Virüsü bulaşma yolları - 4

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hastalık kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz. Virüs, insanlara sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır.

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? Batı Nil Virüsü bulaşma yolları - 5

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonun inkübasyon süresi 3-14 gündür. Hastalık belirtileri olarak ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, cilt döküntüsü, kas titremesi ve kasılmalar, uyku hali, koma görülebilirkennadiren ölüm görülür. Nörolojik hastalık ve ölüm yaşlı hastalarda daha sık görülmektedir.

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