Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? Batı Nil Virüsü bulaşma yolları
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Batı Nil Virüsü gündem oldu. İddialar ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonunun bu yıl 6 kişide tespit edildiğini, hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi. Peki, Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? İşte Batı Nil Virüsü bulaşma yolları...
Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, insanlarda nörolojik hastalıklara ve ölümlere neden olabilen, insanlara sıklıkla enfekte sivrisineklerin sokması ile bulaşan viral bir hastalıktır.