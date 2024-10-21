Bellek kaybı, zihin karmaşası gibi belirtilerle kendisini gösteriyor: Demans nedir, belirtileri neler?

Demans, farklı nedenlerden kaynaklanabilen bir grup semptomu ifade eder ve belirli bir hastalık değil, bir sendromdur. Genellikle 65 yaş üstü kişileri etkileyen ve insan belleğinin sık sık yanılması, yer-yön algısının bozulması,kişilik değişimleri şeklinde kendini gösteren demans hastalığı gençlerde de görülebiliyor. Peki, Demans nedir, belirtileri neler?

Bellek kaybı, zihin karmaşası gibi belirtilerle kendisini gösteriyor: Demans nedir, belirtileri neler? - 1

"Demans" terimi, Latince "dementia" kelimesinden türetilmiştir. "Dementia" kelimesi, "demen" (zihin) ve "atia" (kaybetme veya bozulma) köklerinden oluşur. Yani, demans kelimesi genel olarak "akıl kaybı" veya "zihinsel işlevlerde bozulma" anlamına gelir.

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Bellek kaybı, zihin karmaşası gibi belirtilerle kendisini gösteriyor: Demans nedir, belirtileri neler? - 2


Bu terim, zihinsel yeteneklerin azalması ve günlük yaşamı etkileyen bilişsel işlevlerin kaybı gibi durumları tanımlamak için kullanılmaktadır. Demans, birçok farklı hastalığın belirtisi olabileceği için, genel bir terim olarak kabul edilir.

Bellek kaybı, zihin karmaşası gibi belirtilerle kendisini gösteriyor: Demans nedir, belirtileri neler? - 3

GENÇLERDE DE GÖRÜLEBİLİYOR

Alman Alzheimer Akademi Başkanı da olan Türk Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mefküre Ülker, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin genellikle hafıza sorunundan şikayetçi olduğunda, bunun nadiren demans hastalığından kaynaklandığının düşünüldüğünü, hatta çoğu zaman demans riskinin hiç akla getirilmediğini kaydetti.


Bellek kaybı, zihin karmaşası gibi belirtilerle kendisini gösteriyor: Demans nedir, belirtileri neler? - 4

Gençlerin de bu hastalığa yakalanabildiğini aktaran Ülker, "Bazen bir şeyi unutmak yaşlı insanlar için günlük yaşamın bir parçası. Ancak hafızanız sık sık yanılıyor, yer-yön algınız bozuluyor ve kişilik değişimleri yaşanıyorsa, tanı sıklıkla demanstır." ifadelerini kullandı.

Bellek kaybı, zihin karmaşası gibi belirtilerle kendisini gösteriyor: Demans nedir, belirtileri neler? - 5

Demans belirtileri, hastalığın türüne ve ilerleme aşamasına göre değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak aşağıdaki semptomlar sıkça görülür:

Bellek Kaybı: Yeni bilgileri hatırlamada zorluk, özellikle kısa süreli bellek kaybı.

Zihin Karmaşası: Zaman ve mekân kavramında kayıplar; yer ve tarih algısında bozulma.

Düşünme ve Problem Çözme Zorluğu: Günlük yaşamda basit hesaplamalarda veya karar verme süreçlerinde güçlük.


Bellek kaybı, zihin karmaşası gibi belirtilerle kendisini gösteriyor: Demans nedir, belirtileri neler? - 6

Dil ve İletişim Problemleri: Kelimeleri hatırlamakta zorluk, cümleleri oluşturma veya anlamada güçlük.

Yargı ve Karar Verme Problemleri: Düşünce süreçlerinin etkilenmesi; örneğin, para yönetiminde veya basit kararlar alma sürecinde zorluk.

Kişilik ve Davranış Değişiklikleri: Huzursuzluk, depresyon, sosyal çekilme veya aşırı hayal gücü gibi değişimler.


Bellek kaybı, zihin karmaşası gibi belirtilerle kendisini gösteriyor: Demans nedir, belirtileri neler? - 7

Görsel ve Mekânsal Algılama Sorunları: Görsel nesneleri tanımada veya yerleştirmede zorluk.

Günlük Görevlerde Zorluk: Tanıdık bir yeri bulmada veya rutin aktiviteleri yapmada güçlük çekme.

Duygusal Dalgalanmalar: Ani ruh hali değişiklikleri, kaygı veya öfke patlamaları.

Bu belirtiler, demansın erken evrelerinde hafif olabilirken, hastalık ilerledikçe daha belirgin hale gelebilir.

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