Bellek kaybı, zihin karmaşası gibi belirtilerle kendisini gösteriyor: Demans nedir, belirtileri neler?
Demans, farklı nedenlerden kaynaklanabilen bir grup semptomu ifade eder ve belirli bir hastalık değil, bir sendromdur. Genellikle 65 yaş üstü kişileri etkileyen ve insan belleğinin sık sık yanılması, yer-yön algısının bozulması,kişilik değişimleri şeklinde kendini gösteren demans hastalığı gençlerde de görülebiliyor. Peki, Demans nedir, belirtileri neler?
"Demans" terimi, Latince "dementia" kelimesinden türetilmiştir. "Dementia" kelimesi, "demen" (zihin) ve "atia" (kaybetme veya bozulma) köklerinden oluşur. Yani, demans kelimesi genel olarak "akıl kaybı" veya "zihinsel işlevlerde bozulma" anlamına gelir.