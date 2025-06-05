Beslenme dünyanın gizli kahramanı: Vücuda etkisi çok az biliniyor

SUSAM TOHUMU

Özellikle siyah susam tohumu, içeriğindeki demir ve bakır sayesinde anemi riskine karşı destek sağlıyor. Geleneksel uygulamalarda, doğum sonrası kadınların demir seviyelerini dengelemek amacıyla sıklıkla susam içerikli tatlılar tükettiği biliniyor.



KİNOA



Tahıl gibi kullanılsa da teknik olarak tohum olan kinoa, vücudun ihtiyaç duyduğu dokuz temel amino asidi bünyesinde barındırıyor. Bitkisel protein kaynağı olarak öne çıkan bu tohum, özellikle vejetaryen ve vegan diyetlerinde kas gelişimini desteklemek amacıyla öneriliyor.





