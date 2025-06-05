Beslenme dünyanın gizli kahramanı: Vücuda etkisi çok az biliniyor
Beslenme dünyasının gizli kahramanları olarak anılan tohumlar, yüzyıllardır hem geleneksel tıpta hem de modern sağlık rutinlerinde önemli bir yere sahip. Bu minik besinler, doğal iyileşme süreçlerine katkı sunarak hücresel düzeyde koruma sağlıyor. Her biri kendine özgü faydalarıyla dikkat çeken tohumlar, sihirli birer çözüm olmasalar da sağlıklı bir yaşamın destekçileri arasında gösteriliyor.
İşte sık tüketilen 10 tohum ve sağlık üzerindeki etkileri:
KETEN TOHUMU
Bitki bazlı omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) yönünden zengin keten tohumu, özellikle artrit ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi iltihap temelli rahatsızlıklarda destekleyici rol oynuyor.