Beslenme uzmanı açıkladı: Karbonhidratların glisemik indeksini yüzde 50 düşüren yöntem

Karbonhidratların kan şekeri üzerindeki etkilerini azaltmak istiyorsanız bunun için uygulayabileceğiniz basit bir yöntem var. Harvard mezunu beslenme uzmanı Dr. Terry Shintani, pirinç, patates, ekmek ve makarna gibi yaygın karbonhidratların glisemik indeksini (GI) düşürmenin son derece basit ama etkili bir yöntemini açıkladı.

Beslenme uzmanı açıkladı: Karbonhidratların glisemik indeksini yüzde 50 düşüren yöntem - 1

Karbonhidratların kan şekeri üzerindeki etkilerini azaltmak isteyen milyonlarca insan için umut verici bir açıklama geldi. Harvard Üniversitesi mezunu ve 250 binden fazla takipçisi bulunan beslenme uzmanı Dr. Terry Shintani, Instagram’da paylaştığı bir videoda, pişmiş karbonhidratların glisemik indeksini %50’ye kadar düşürmenin mümkün olduğunu söyledi. Üstelik bunun için sadece "ısıt ve soğut" yöntemi yeterli.

N-LIFE HABERLERİ

Beslenme uzmanı açıkladı: Karbonhidratların glisemik indeksini yüzde 50 düşüren yöntem - 2

Dr. Shintani’ye göre, pirinç, makarna, patates ve ekmek gibi karbonhidrat içeren gıdalar pişirildikten sonra soğutulup yeniden ısıtıldığında içerisindeki nişasta yapısı değişiyor. Bu işlem sırasında bir kısmı dirençli nişastaya dönüşen karbonhidratlar, sindirim sisteminde daha yavaş parçalanıyor ve böylece kan şekerine daha yavaş karışıyor. Bu da glisemik indekste ciddi bir düşüş sağlıyor.


Beslenme uzmanı açıkladı: Karbonhidratların glisemik indeksini yüzde 50 düşüren yöntem - 3

Örneğin, normalde glisemik indeksi 78 olan pişmiş pirinç, bu yöntemle 54’e kadar düşebiliyor. Aynı şekilde, dondurulup kızartılan tost ekmeği, kan şekeri üzerindeki etkisini %39 oranında azaltabiliyor. Patates içinse pişirme, soğutma ve tekrar ısıtma işleminin glisemik indeksi %30 ila %40 arasında düşürdüğü belirtiliyor. Makarna için bu oran %50’ye kadar çıkabiliyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Karbonhidratların glisemik indeksini yüzde 50 düşüren yöntem - 4

GLİSEMİK İNDEKS NEDİR?

Glisemik indeks, karbonhidrat içeren yiyeceklerin kan şekeri seviyesini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren bir ölçü. Yüksek GI’li gıdalar (70 ve üzeri) kan şekerini hızlıca yükseltirken, düşük GI’li gıdalar (55 ve altı) daha dengeli bir etki yaratıyor. Uzmanlara göre, yüksek glisemik indeksli gıdaların sürekli tüketimi, insülin direnci, tip 2 diyabet, obezite ve kalp hastalıkları riskini artırabiliyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Karbonhidratların glisemik indeksini yüzde 50 düşüren yöntem - 5

Dr. Shintani’nin önerdiği bu basit teknik, özellikle şeker düzeyini kontrol altında tutmak isteyenler için büyük bir fark yaratabilir. Üstelik uygulaması son derece kolay: Pirinç, patates, makarna veya ekmeğinizi pişirdikten sonra buzdolabında soğutun ve ardından yeniden ısıtın.

Beslenme uzmanı açıkladı: Karbonhidratların glisemik indeksini yüzde 50 düşüren yöntem - 6


"Artık karbonhidrat yemekten korkmanıza gerek yok," diyen Dr. Shintani, bu yöntemin sadece kan şekerini değil, genel sağlığı iyileştirmede de etkili olabileceğini belirtiyor.

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