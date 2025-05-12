Beslenme uzmanı açıkladı: Karbonhidratların glisemik indeksini yüzde 50 düşüren yöntem
Karbonhidratların kan şekeri üzerindeki etkilerini azaltmak istiyorsanız bunun için uygulayabileceğiniz basit bir yöntem var. Harvard mezunu beslenme uzmanı Dr. Terry Shintani, pirinç, patates, ekmek ve makarna gibi yaygın karbonhidratların glisemik indeksini (GI) düşürmenin son derece basit ama etkili bir yöntemini açıkladı.
Karbonhidratların kan şekeri üzerindeki etkilerini azaltmak isteyen milyonlarca insan için umut verici bir açıklama geldi. Harvard Üniversitesi mezunu ve 250 binden fazla takipçisi bulunan beslenme uzmanı Dr. Terry Shintani, Instagram’da paylaştığı bir videoda, pişmiş karbonhidratların glisemik indeksini %50’ye kadar düşürmenin mümkün olduğunu söyledi. Üstelik bunun için sadece "ısıt ve soğut" yöntemi yeterli.