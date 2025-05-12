Beslenme uzmanı açıkladı: Karbonhidratların glisemik indeksini yüzde 50 düşüren yöntem

Dr. Shintani’ye göre, pirinç, makarna, patates ve ekmek gibi karbonhidrat içeren gıdalar pişirildikten sonra soğutulup yeniden ısıtıldığında içerisindeki nişasta yapısı değişiyor. Bu işlem sırasında bir kısmı dirençli nişastaya dönüşen karbonhidratlar, sindirim sisteminde daha yavaş parçalanıyor ve böylece kan şekerine daha yavaş karışıyor. Bu da glisemik indekste ciddi bir düşüş sağlıyor.





