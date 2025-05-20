Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin
Yatmadan önce meyve tüketmek bile düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Uzmanlara göre, akşam saatlerinde yenilen bazı besinler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Birçok kişi için yatmadan önce tatlı bir şeyler atıştırmak adeta bir alışkanlık. Ancak beslenme uzmanları, bu davranışın uzun vadeli sağlık riskleri taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle meyve gibi sağlıklı olarak bilinen gıdaların bile zamanlaması yanlış olduğunda reflü ve hatta kanser gibi ciddi sonuçlara neden olabileceği belirtiliyor.