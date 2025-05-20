Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin

HER 4 KİŞİDEN BİRİ REFLÜ SORUNU YAŞIYOR

İngiltere’de yapılan bir ankete göre, her dört kişiden biri reflüden muzdarip. Daha da endişe verici olan ise, bu durumun uzun vadede tedavi edilmediği takdirde yemek borusu ve mide kanseri riskini artırması. Ayrıca, reflünün belirtileri çoğu zaman bu kanser türlerinin semptomlarıyla örtüşebiliyor. Örneğin yutma güçlüğü, mide bulantısı, kronik öksürük ve ses kısıklığı gibi belirtiler hem reflü hem de daha ciddi hastalıkların işareti olabiliyor.





