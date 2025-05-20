Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin

Yatmadan önce meyve tüketmek bile düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Uzmanlara göre, akşam saatlerinde yenilen bazı besinler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin - 1

Birçok kişi için yatmadan önce tatlı bir şeyler atıştırmak adeta bir alışkanlık. Ancak beslenme uzmanları, bu davranışın uzun vadeli sağlık riskleri taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle meyve gibi sağlıklı olarak bilinen gıdaların bile zamanlaması yanlış olduğunda reflü ve hatta kanser gibi ciddi sonuçlara neden olabileceği belirtiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin - 2

Beslenme uzmanı Kyle Crowley, turunçgiller ve domates gibi asidik besinlerin mide asidi üretimini artırarak mide ekşimesi ve reflü semptomlarını tetikleyebileceğini söyledi.

Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin - 3

“Göğüste hissedilen yanma, mide asidinin yemek borusuna doğru hareket etmesinden kaynaklanır ve bu durum özellikle geceleri daha sık görülür,” diyen Crowley, reflünün ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabileceğine dikkat çekti.


Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin - 4

HER 4 KİŞİDEN BİRİ REFLÜ SORUNU YAŞIYOR

İngiltere’de yapılan bir ankete göre, her dört kişiden biri reflüden muzdarip. Daha da endişe verici olan ise, bu durumun uzun vadede tedavi edilmediği takdirde yemek borusu ve mide kanseri riskini artırması. Ayrıca, reflünün belirtileri çoğu zaman bu kanser türlerinin semptomlarıyla örtüşebiliyor. Örneğin yutma güçlüğü, mide bulantısı, kronik öksürük ve ses kısıklığı gibi belirtiler hem reflü hem de daha ciddi hastalıkların işareti olabiliyor.


Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin - 5

YATMADAN ÖNCE YEMEKTEN KAÇININ

Uzmanlar, bu risklerin önüne geçmenin en kolay yolunun yatmadan birkaç saat önce yemeği bırakmak olduğunu belirtiyor. Crowley, "İster masada, ister yatakta olun, yatmadan hemen önce tam bir öğün tüketmekten kaçının. Bu durum sindirim sorunlarına ve uyku bozukluklarına neden olabilir," dedi.

Araştırmalar, gece geç saatte yemek yemenin reflüyü tetiklediğini ve bu durumun uyku kalitesini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Özellikle portakal, domates, greyfurt gibi asitli meyveler, yemek borusu kapakçığını tahriş ederek mide asidinin yukarı çıkmasına zemin hazırlıyor.


Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin - 6

Crowley, yatakta yemek yemenin ekstra risk taşıdığına da dikkat çekti. “Yatarken yemek yemeyi tercih ediyorsanız, en azından dik pozisyonda oturun ve yedikten sonra hemen uzanmayın,” diyerek, reflüyü önlemek adına uyku öncesi tercih edilebilecek daha güvenli atıştırmalıklara da değindi. Uzman, fındık ve süt gibi gıdaların akşam saatlerinde daha iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

Anket verilerine göre, İngiltere’de her 10 kişiden biri yemeklerini yatakta yiyor. Bu alışkanlık yalnızca reflüyü değil, uyku düzenini de bozabiliyor.

Beslenme uzmanı açıkladı: Sağlıklı ama yatmadan önce asla yemeyin - 7

SESSİZ BELİRTİLERE DİKKAT!

Uzmanlar, “sessiz reflü” olarak bilinen durumda, bireylerin semptomları fark etmeden uzun süre reflüye maruz kalabileceklerini söylüyor. Bu da yemek borusu hücrelerinde hasara neden olarak ileride kansere yol açabilecek bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Her yıl yaklaşık 9.400 kişi yemek borusu kanseriyle karşı karşıya kalıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), üç haftadan uzun süren ve kendiliğinden geçmeyen belirtiler yaşayan kişilerin mutlaka aile hekimine başvurması gerektiğini vurguluyor.

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