Beslenme uzmanı açıkladı: Ton balığı konservesi ne kadar sağlıklı?

"YAĞ ORANI DÜŞÜK"

100 gramlık yenilebilir bir porsiyonda sadece 1 gram yağ bulunur. Kilo yönetimine yardımcı olur. Konserve ton balığı da dahil olmak üzere ton balığı yağ ve kalori bakımından düşük, ancak protein bakımından yüksek, bu da kilo vermeye çalışanlar için onu faydalı bir besin haline getiriyor.



Sağlık alanında çalışan 40 bin kadın üzerinde yapılan bir çalışmada haftada birden fazla porsiyon ton balığı yiyen kadınların göz kuruluğu riskinin yüzde 68'e varan oranda azaldığı görüldü.



