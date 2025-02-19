Beslenme uzmanı açıkladı: Ton balığı konservesi ne kadar sağlıklı?
Ton balığı konservesi yaygın olarak tüketilen bir yiyecek. En uygun protein kaynağı olarak bilinen ton balığını tüketmek sağlıklı mı?
Konserve ton balığı uygun fiyatlı bir protein kaynağı olarak önemli bir temel gıda maddesi olarak değerlendirilebilir.
Pratik ve yüksek protein içerdiği söylenen konserve ton balığı birçok kişi için vazgeçilmez bir yiyecek. Beslenme Uzmanı Nicola Shubrook, konserve ton balığının sağlıklı seçim olup olmadığını araştırdı. Beslenme uzmanı Nicola Shubrook, sonuçları şöyle paylaştı: