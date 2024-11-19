Beyin cerrahı uyardı! Saç yıkama sırasında yapılan bu hata ölümle sonuçlanabilir

Hindistanlı beyin cerrahı Dr. Arun Naik, saç yıkama esnasında başı geriye doğru eğmenin, atardamarları sıkıştırarak ölüme neden olabileceğini belirterek uyardı.

Beyin cerrahı uyardı! Saç yıkama sırasında yapılan bu hata ölümle sonuçlanabilir - 1

Dr. Arun Naik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bu pozisyonun atardamar hasarına yol açabileceğini ve beyne giden kan akışını kısıtlayabileceğini söyledi.

Atardamar hasarının ilk belirtileri arasında baş dönmesi, bulanık görme, uyuşma ve peltek konuşma gibi semptomlar yer alır.

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Beyin cerrahı uyardı! Saç yıkama sırasında yapılan bu hata ölümle sonuçlanabilir - 2

Damarların uzun süre ezilmesinin ölümle sonuçlanabileceğini belirten uzman isim, özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı veya boyun rahatsızlığı geçmişi olan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.

Beyin cerrahı uyardı! Saç yıkama sırasında yapılan bu hata ölümle sonuçlanabilir - 3

Tıp dünyasında ''güzellik salonu felç sendromu'' adı verilen bu hastalık, ilk olarak 1993 yılında ABD'de görüldü. O tarihten bu yana, birçok kişi damar zedelenmesi sonucu felç kaldı.

Beyin cerrahı uyardı! Saç yıkama sırasında yapılan bu hata ölümle sonuçlanabilir - 4

Uzmanlar, kuaförde saç yıkatıldığında boynun yeterli şekilde desteklendiğinden emin olunmasını önerdi.

Bu sendromun özellikle gençler arasında yaygın olduğunu belirten Dr. Peter Gloviczki, boyundan geçip beyne giden ana damarlarda meydana gelen yırtılmaların da felaketi çağırdığını belirtti.

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