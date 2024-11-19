Beyin cerrahı uyardı! Saç yıkama sırasında yapılan bu hata ölümle sonuçlanabilir
Hindistanlı beyin cerrahı Dr. Arun Naik, saç yıkama esnasında başı geriye doğru eğmenin, atardamarları sıkıştırarak ölüme neden olabileceğini belirterek uyardı.
Dr. Arun Naik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bu pozisyonun atardamar hasarına yol açabileceğini ve beyne giden kan akışını kısıtlayabileceğini söyledi.
Atardamar hasarının ilk belirtileri arasında baş dönmesi, bulanık görme, uyuşma ve peltek konuşma gibi semptomlar yer alır.